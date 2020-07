La bibliothèque en temps de pandémie

Depuis que la COVID-19 s’est invitée dans nos vies, plus rien n’est pareil.

Il en va de même avec la bibliothèque Esdras-Minville. Comme tant d’autres établissements publics, nous avons dû fermer à la mi-mars. Et nous sommes restés fermés, jusqu’à ce que le gouvernement nous donne le feu vert pour ouvrir au début de juin.

Bien sûr, rien n’est comme avant. Nous avons eu des directives très précises à respecter pour la réouverture. Il vous faut désormais prendre rendez-vous, puisque nous ne pouvons accueillir qu’une personne à la fois. Les usagers ne peuvent circuler dans les rayons. Ils doivent commander leurs livres au moins 24 heures à l’avance. Les livres retournés sont mis en quarantaine pour trois jours avant de pouvoir être réempruntés. Et ainsi de suite.

C’est une façon vraiment différente de fonctionner !

Mais cet été, on oublie tout ça. Car, comme d’habitude, la bibliothèque sera fermée durant les mois de juillet et août. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez des livres que vous n’avez pas pu retourner à la bibliothèque, les prêts sont prolongés jusqu’au 8 septembre. Il n’y aura pas d’amende de retard pour la période entre la fermeture en mars et la réouverture en septembre.

C’est peut-être l’occasion idéale de se tourner vers les livres et revues numériques du Réseau BIBLIO GÎM. À défaut de ne pouvoir tenir nos bons vieux livres papier dans nos mains, pourquoi ne pas explorer l’offre numérique ? Moi, j’aime particulièrement télécharger les livres numériques sur ma tablette, car cela me permet d’agrandir les lettres et d’espacer les interlignes pour pouvoir lire sans forcer ma vue.

Sur le site Web du Réseau, vous trouverez des livres, des revues et des ressources vraiment intéressantes. La collection numérique ne cesse de grandir, mais pour vous donner une idée, en mai un communiqué du Réseau BIBLIO GÎM annonçait que « 8 600 livres et 3 700 revues en numérique sont disponibles pour les citoyens qui sont abonnés à leur bibliothèque municipale. Ces services, disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, sont accessibles sur le site Web, www.reseaubibliogim.qc.ca . »

Sous l’onglet Livres et ressources numériques, il y a des instructions, un tutoriel et un guide de démarrage. Il est aussi possible de communiquer avec le Réseau pour demander de l’aide à info@reseaubibliogim.qc.ca.

Nous serons de retour en septembre. En attendant, passez un très bel été ! Profitez du beau temps en respectant bien les règles sanitaires et nous nous reverrons à l’automne.