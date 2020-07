Deux concours pour

célébrer l’eau au cours de l’été!

En cette période estivale, le Conseil de l’eau du nord de la Gaspésie (CENG) vous invite à participer à deux concours qui vous permettront de profiter de la beauté de nos bassins versants et de contribuer à l’utilisation durable de l’eau, des rivières et des lacs.

Le concours

photo Focus sur l’eau

Dans le cadre de son 10e anniversaire, le CENG a récemment lancé le concours photo Focus sur l’eau pour inciter les photographes professionnels et amateurs à parcourir le territoire du nord de la Gaspésie (des Capucins à la Pointe Saint-Pierre) et à immortaliser à travers leurs objectifs la beauté des lacs, des rivières, des paysages et de la biodiversité qui caractérisent ses bassins versants.

D’ici au 12 octobre 2020, il est possible de soumettre une photographie au concours en remplissant le formulaire disponible sur le site internet du CENG. Deux (2) photographies au maximum par participant pourront être soumises dans chacune des trois catégories suivantes : 1) cours d’eau, lacs et milieux humides, 2) faune et flore liées aux milieux aquatiques, 3) paysage, occupation du territoire et usages de l’eau.

À l’issu du concours, un comité de sélection choisira deux (2) photos gagnantes par catégorie. Les personnes gagnantes se verront remettre des certificats-cadeaux pour réaliser une activité liée à l’eau (1re position : 100 $ et 2e position : 50 $). Par la suite, un vote populaire sera lancé afin de déterminer la grande photo gagnante parmi les six finalistes. Un agrandissement de celle-ci sera remis au récipiendaire.

Pour obtenir plus de détails sur le concours photo, son fonctionnement et ses modalités, nous vous invitons à consulter le https://conseileaunordgaspesie.ca/concours-photo/

Le concours J’aménage et je ménage l’eau!

À chaque saison estivale, de nombreuses personnes profitent du beau temps pour entretenir et aménager l’extérieur de leur propriété. Or, saviez-vous que la consommation d’eau potable des foyers québécois augmente significativement avec la réalisation de ces divers travaux tout au long de l’été? Plusieurs gestes peuvent être posés afin de favoriser l’économie d’eau potable et la protection de nos lacs et rivières.

Dans le cadre de l’édition 2020 du mois de l’eau, le CENG invite les résidents du nord de la Gaspésie à participer au volet citoyen du programme Engagé pour l’eau par l’entremise du concours J’aménage et je ménage l’eau!, et ce, afin de favoriser l’économie d’eau potable et la protection des milieux aquatiques.

En plus de contribuer à une utilisation durable de l’eau au nord de la Gaspésie, chaque participant(e) ayant répondu aux conditions du concours aura la chance de remporter l’un des cinq prix de participation du concours (valeur totale des prix : 500 $).

Pour participer, il faut d’abord sélectionner et réaliser une ou plusieurs actions parmi celles proposées sur le site Internet du CENG. Plus une action est engageante, plus elle donne de chances de remporter un prix de participation! Par la suite, d’ici au 28 août 2020, il faut remplir le formulaire de participation en prenant soin de joindre une photo par action réalisée afin de cumuler les coupons pour le tirage des prix de participation le 2 septembre prochain.

Le gouvernement du Québec appuie financièrement cette initiative réalisée dans le cadre de l’édition 2020 de Juin – Mois de l’eau. Cette contribution est prévue dans le plan d’action (2018-2023) de la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l’eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.

Pour consulter la liste d’actions pouvant être sélectionnées et les règlements du concours, nous vous invitons à vous rendre au https://conseileaunordgaspesie.ca/volet-citoyen-du-programme-engage-pour-leau/.

Merci de célébrer l’eau au nord de la Gaspésie avec nous en participant en grand nombre à ces deux concours!