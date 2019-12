C’est ma foi vrai !

« Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde! »

Robert Lebel

C’est sous ce thème que s’est déroulée la visite pastorale de l’évêque du diocèse de Gaspé, Mgr Gaétan Proulx. Sa visite comportait deux volets : les paroisses des localités et municipalités de Cloridorme, Grande-Vallée, Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine et Gros-Morne du 10 au 13 octobre et La Martre, Marsoui, Rivière-à-Claude, Mont-Saint-Pierre, Mont-Louis et Murdochville du 17 au 20 octobre. Elle s’est accompagnée de rencontres avec des groupes communautaires, des échanges, des activités générales avec les paroissiens, des célébrations liturgiques, des rencontres individuelles. Cette visite pastorale est un moment fort de la vie des communautés chrétiennes où elles peuvent prendre contact avec leur évêque, lui présenter leurs besoins, leurs bons coups et où il peut en prendre connaissance, constater la vitalité de ces milieux et les soutenir au besoin.

Sa visite a commencé avec une interview à la télévision communautaire de Petite-Vallée, Télé-Sourire; il est possible de la visionner dans l’émission « Solange reçoit… » sur le site internet de Télé-Sourire évidemment. Ce fut le tour de Multi-services de recevoir sa visite en après-midi puis il rencontra les Lions et visita les locaux du centre d’action bénévole, La Grande Corvée, pour prendre connaissance de tout le travail accompli par cet organisme. Par la suite, ce fut des rencontres individuelles, un souper avec les Filles d’Isabelle, une célébration liturgique en début de soirée et finalement une rencontre avec des membres du mouvement des Alcooliques Anonymes.

La journée du vendredi 11 octobre débuta avec une visite des locaux du Journal Le Phare avec une interview dont vous aurez les détails dans une prochaine parution du journal. Mgr Proulx fut fortement intéressé par le travail et les réalisations des membres du Cercle de Fermières qui ont un local dans l’Espace Esdras-Minville. La découverte d’une tranche de l’histoire de Grande-Vallée, à partir des artéfacts contenus dans le musée situé à l’étage supérieur de l’Espace Esdras-Minville, fut un moment riche de contact avec la vie passée des gens de ce milieu. Solanges Richard guida les personnes accompagnant Mgr Proulx dans la découverte d’un personnage qui a laissé une marque importante dans cette municipalité, dont cet espace porte d’ailleurs le nom : Esdras Minville. Mgr Proulx rencontra par la suite des membres de la Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ). Après un dîner fraternel, l’association « L’Harmonie » qui regroupe des personnes vivant avec un handicap, démontra le dynamisme et la débrouillardise dont ils sont capables sous le regard ému et admiratif de Mgr Proulx et des autres personnes présentes.

Cet après-midi se termina par la visite de la Maison des Aînés de Grande-Vallée et une célébration eucharistique présidée par l’évêque assisté du vice-chancelier du diocèse, Pierre Edayé. Julien Bonneau, prêtre et résident de la Maison des Aînés, Jean-Luc Gilbert, le curé du secteur pastoral ainsi que Jhony Thoribe, vicaire étaient également présents à cette célébration en communion avec les résidents de la Maison des Aînés.

Ce vendredi se termina par un souper avec les groupes communautaires de Gros-Morne puis une rencontre avec les Cadets de l’armée de l’endroit et la visite de « la Maison l’Essentiel », un centre communautaire qui abrite plusieurs organismes de l’endroit.

(à suivre… dans une prochaine parution).