Offre d’emploi

Poste adjoint répartiteur

(Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.)

Sommaire des responsabilités

Sous la responsabilité du directeur général, le titulaire du poste agit à titre d’adjoint répartiteur en transport et assiste la direction dans différentes tâches administratives.

L’adjoint répartiteur effectue diverses tâches dont le classement, la cueillette, la vérification, la sélection, la préparation et la transmission de données, la cueillette du courrier ainsi que la tenue des registres des revenus et des statistiques des usagers au transport adapté, collectif et nolisé. Ces tâches visent principalement l’application de règlements, de directives, de mesures administratives ou opérationnelles mise en place par l’organisme en lien avec les opérations d’exploitation en matière de transport de personnes. Il effectue le classement des documents de l’organisme ;

Tenir à jour les registres de classification et de conservation des dossiers ;

Agir à titre de réceptionniste ;

Exécuter les mises à jour de transport et voir à ajuster les courses journalières : ajouts, modifications, annulations et tout autre changement s’il y a lieu ;

Faire la compilation des données statistiques et des revenus usagers pour la tenue des différents registres et tableaux de bord pour fin de rapport essentiel pour transmission aux municipalités et ministère des Transports ;

Assister la direction dans différentes tâches de secrétariat ;

Remplacer la direction et appliquer les règlements internes et externes de l’organisme ;

Travailler, en étroite collaboration avec le conducteur lors des remplacements de la direction ;

Exécuter toute autre tâche connexe déterminée par le directeur général.

Conditions de travail

L’emploi exige une disponibilité de 35 heures par semaine variant de 25 à 35 semaines par année. Le salaire sera selon l’échelle salariale en vigueur de l’entreprise comprenant les avantages sociaux en vigueur selon les normes du travail.

Exigences et compétences

Posséder un diplôme d’études professionnelles en secrétariat et avoir 2 années d’expérience pertinente ou toutes autres formations jugées équivalentes par le conseil d’administration. Souci du service à la clientèle, orienté vers l’action, habileté à résoudre les problèmes, être organisé et méthodique, communication interpersonnelle, capacité à apprendre rapidement, maîtrise de soi.

Excellente connaissance des logiciels : traitement de texte Word et Excel. Le candidat retenu recevra une formation de gestion des logiciels, Parcours et FRAXION (logiciels spécifiques à la gestion des transports).

Les personnes intéressées peuvent obtenir plus d’informations, en contactant le 418-393-3262 et doivent faire parvenir une lettre de présentation ainsi que leur curriculum vitae avant 16 heures le 12 décembre 2019 au :

39 B, rue Saint-François-Xavier Est

Grande-Vallée (Québec) G0E1K0

OU

tacim@globetrotter.net