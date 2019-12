Vers une MRC nourricière

Réunir et engager les acteurs autour de la production alimentaire locale

La MRC de La Côte-de-Gaspé invite les acteurs de l’alimentation de proximité du territoire : producteur, transformateur, jardinier amateur, propriétaire de fermette, distributeur alimentaire… ou encore citoyen-mangeur engagé ou intéressé à agir sur son alimentation, à se mettre en mouvement autour des enjeux de la production, de la consommation et de la distribution d’aliments locaux sur notre territoire.

Cette mobilisation se fera à l’occasion de deux rencontres qui prendront la forme de 5 à 7 chaleureux :

Jeudi le 28 novembre 2019 à la Petite Églize à Gaspé

Jeudi le 5 décembre 2019 à la salle Clairence Minville de Grande-Vallée.

Ces rencontres de concertation et de réseautage seront l’occasion pour les participants de s’impliquer dans la mise en œuvre du Plan d’action pour le développement de l’alimentation de proximité de la Côte-de-Gaspé.

Rappelons que ce plan d’action, adopté par le conseil de la MRC le 11 septembre 2019 et élaboré dans le cadre d’un projet pilote en agriculture urbaine, est le résultat d’une démarche de consultation et de mobilisation des acteurs du milieu de plus de 18 mois.

L’objet principal de cette démarche est de développer une production alimentaire locale d’abord destinée à nourrir la population du territoire. « Nous souhaitons accroître l’accès de la population à des aliments locaux, frais et sains à des prix abordables ». Le plan d’action est un outil pour renouer les liens entre les citoyens et les acteurs du système alimentaire, pour faciliter le développement de la production alimentaire locale, pour augmenter l’accessibilité des produits aux citoyens-mangeurs, par exemple en soutenant des initiatives de commercialisation des produits locaux, et pour développer l’éducation et le partage des savoirs autour de l’alimentation. Ce projet cherche aussi à revitaliser les milieux en favorisant un développement économique local.

Parce que l’alimentation est au cœur de nos vies, nous sommes tous concernés. Au-delà de l’action des professionnels et du milieu municipal, l’engagement des citoyens-mangeurs est essentiel pour que La Côte-de-Gaspé devienne un territoire nourricier dynamique, durable et solidaire.

Les personnes intéressées à participer à l’une ou l’autre de ces rencontres sont invitées à s’inscrire en ligne au www.cotedegaspe.ca.

Au plaisir de vous rencontrer.