Une passion

Bonjour, je m’appelle Léo-Maxim Lavoie, j’ai 6 ans, bientôt 7. Mon papa, Marc, et ma maman Rachel sont tous les deux paramédics à Grande-Vallée. J’aime beaucoup leur métier et j’aimerais le pratiquer plus tard pour aider les gens. J’aime mettre l’uniforme. Papa m’a donné une chemise, une casquette et tout plein d’équipements (ceinture, étui à ciseaux et ciseaux, étui à masque de poche et masque de poche, gants, lunettes de sécurité) qui me permettent de m’amuser et de faire semblant que je suis ambulancier dans la rue Bellevue. J’aime aussi me rendre à la caserne quelques fois avec mes parents. Je peux faire comme si je conduis et comme si je m’occupe d’un patient couché sur la civière.

Il m’arrive de jouer avec mes amis Thomas qui fait le policier, Noa qui fait le pompier et ma sœur Jana qui fait la victime. Nous faisons des interventions en s’amusant (chute à vélo, accident de voiture, etc). J’ai beaucoup de matériel qui me permet de faire des bandages et des pansements. Je donne même de l’oxygène. J’adore cela.

Je suis très curieux quand mes parents reviennent d’un appel. Je leur pose beaucoup de questions comme : est-ce que c’était un appel urgent ou non? Est-ce que vous avez donné de l’oxygène? Est-ce que vous avez donné des médicaments?

J’aime beaucoup ce métier et je me sens important quand je joue à être ambulancier.