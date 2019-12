Une étudiante lauréate remporte une bourse de la Fondation Desjardins

La Caisse Desjardins Mer et montagnes est ravie d’annoncer que madame Pénélope Lavoie est l’heureuse bénéficiaire d’une bourse d’études de la Fondation Desjardins d’une valeur de 10 000 $.

À l’âge de 16 ans, madame Lavoie a quitté sa maison familiale et son village de Petite-Vallée pour la ville de Québec. Aujourd’hui âgée de 22 ans, elle est étudiante au doctorat en psychologie à l’université Laval.

« Je suis fière d’avoir réussi à m’adapter à ma nouvelle vie. J’ai toujours persévéré dans le but d’un jour pratiquer le métier de psychologue. Je me suis intégrée à mon nouveau milieu en me dépassant constamment, en allant à la rencontre des gens et en m’impliquant tout en conciliant travail, études et vie personnelle »

La candidature de madame Lavoie a été sélectionnée parmi plus de 20 000 candidatures soumises en 2019. « Ces jeunes, très inspirants, se démarquent par leur persévérance ou leur engagement dans le milieu. C’est un honneur de les appuyer. Ils méritent qu’on les encourage et qu’on les aide à développer leur plein potentiel », mentionne Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins.

Ce geste s’inscrit dans le prolongement de l’action de la Caisse Desjardins Mer et montagnes dans son milieu, sous la forme d’un engagement concret envers la réussite éducative. Grâce à la force du Mouvement Desjardins, des centaines d’étudiants au parcours hors du commun sont appuyés financièrement dans leurs études chaque année. En poursuivant leurs études, ces jeunes se donnent la possibilité de contribuer positivement et concrètement à la société. La Caisse Desjardins Mer et montagnes est particulièrement fière de reconnaître ces jeunes inspirants, contribuant par le fait même au mieux-être économique et social de sa collectivité.

Le conseil d’administration de la caisse se joint au directeur général et à toute l’équipe pour offrir ses meilleurs vœux de succès à notre jeune lauréate et pour la féliciter de cette distinction.

À propos de la Fondation Desjardins:

Mise sur pied en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la réussite éducative des jeunes, notamment par l’octroi de bourses et de prix ainsi que par ses actions en partenariat avec des organismes reconnus. En 2018, elle a remis près de 2,4 M$ au Québec et en Ontario, touchant plus de 185 000 jeunes par ses différents programmes. Organisme philanthropique du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités par ses actions en éducation.