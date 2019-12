Un sentier ornithologique à Grande-Vallée

Les membres du comité pour la mise en place d’un sentier ornithologique sont fiers de vous annoncer que nous avons reçu nos lettres patentes du registraire des entreprises. Nous voici donc reconnus officiellement comme un organisme sans but lucratif (OSBL) et nous fonctionnerons sous le nom de : Sentier ornitho-écologique du Lac de la Ferme. Notre mission sera prioritairement consacrée à:

-l’aménagement du sentier

-la protection de son environnement

Actuellement et dans les semaines prochaines, nous finaliserons nos obligations autant administratives que financières (règlement de régie interne, ouverture d’un compte à la caisse populaire, plan d’action, budget).

Le sentier d’abord créé pour en faire une piste cyclable l’été et une piste pour la raquette et pour le ski de fond l’hiver, conservera ses vocations initiales, mais pourra dès son inauguration officielle prévue pour le printemps 2020, s’enorgueillir d’un tout nouveau volet, c’est-à-dire l’observation des oiseaux. Ce magnifique sentier forestier vous offrira des aires d’observation, de repos, de contemplation et d’information. Pour cela nous avons imaginé et élaboré une série de panneaux d’interprétation concernant les oiseaux, les arbres et les herbacées qui occupent le sentier. Plein d’informations pertinentes, ces panneaux sont le résultat des talents de Dominique Richard et des précieuses connaissances d’Olivier Deruelle de la MRC Côte-de-Gaspé, de Christina et Gilles Leroux et de Lin Minville.

Évidemment, la mise en place de cette logistique exige des services professionnels pour l’impression, la recherche et l’achat de support de qualité. Nous requérerons donc l’expertise de l’Imprimerie du Havre qui nous garantit une impression d’une durée minimale de dix ans. Les supports seront en acier galvanisé.

Comment défrayer ces coûts? La formule qui a été privilégiée par le comité est de permettre à chaque citoyen qui désire laisser sa trace, son empreinte de façon permanente dans ce haut lieu écologique est de commanditer un panneau en nous permettant d’y inscrire son nom. Nous sommes assurés que cette opportunité nous permettra de répondre à ce besoin que l’on a tous de laisser son nom à la postérité. Dans 10, 20 ou 30 ans, peut-être qu’un membre de votre famille ou un ami se souviendra de vous et de votre engagement écologique en empruntant ce joyau que sera devenu le sentier. Laisser sa marque, sa trace, non pas ailleurs, mais dans son milieu, dans son fier pays d’appartenance.

Nous avons environ 40 panneaux à offrir et le coût est plus que raisonnable. Si cette offre unique vous intéresse, contactez l’un ou l’autre des membres du comité qui sont identifiés sous la photo ci-jointe. Nous apprécions particulièrement l’intérêt et la collaboration de la municipalité de Grande-Vallée et notre maire Noël Richard. Une entente avec la municipalité de Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine rend possible le projet. Julie Pineault de la MRC nous fait profiter de son expertise dans le fonctionnement de notre comité.

Les membres du comité sont très enthousiastes et des idées intéressantes fusent de toutes les têtes pour rendre attractif le sentier et que sa fréquentation devienne un incontournable autant pour les écoliers, les familles et les aînés que pour tous les ornithologues de la région. La situation environnementale de toute la planète rend notre projet très pertinent.

En voulant nous assurer que tous les intérêts récréotouristiques y trouvent leur compte, nous sommes ouverts à toutes vos suggestions.

Sur la photo de gauche à droite: Lin Minville, Anne Poitras, Gisèle Côté, Christina Leroux, Éric Côté, Dominique Richard, Jean-Claude Côté