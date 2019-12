Travail de milieu : Pourquoi se drogue-t-on?

POUR FAIRE DES EXPÉRIENCES DIFFÉRENTES ? C’est la recherche de sensations et la prise de risque qui motivent alors l’usage de drogue. Par exemple, un adolescent peut prendre une drogue uniquement pour éprouver une nouvelle sensation. Son but est d’aller au-delà de ce qu’il ressent habituellement. Dans la grande majorité des cas, ces expérimentations ne sont qu’une phase de la vie. Elles se terminent sans dommage et sans qu’une quelconque dépendance ne s’installe. Cependant, elles représentent des prises de risque importantes, surtout lorsque c’est la maximisation des sensations qui est recherchée.

POUR FAIRE FACE À DES PROBLÈMES ? L’objectif peut être de s’échapper de la réalité. La drogue est utilisée comme un anesthésiant des pensées, des sentiments, des émotions, de la souffrance. Les usagers disent souvent qu’ils utilisent la drogue pour « oublier » ou pour « décompresser ». L’anxiété, les problèmes relationnels, les traumatismes du passé et le mal-être ressenti sont souvent à l’origine de ces usages. Ces consommations sont propices à ce qu’une dépendance s’installe et que la situation de l’usager se dégrade. Mais elles peuvent aussi n’être qu’une période difficile de la vie dont la personne finit par se sortir.

POUR APPARTENIR À UN GROUPE ?

On peut également se droguer par conformisme, « pour faire comme les autres », parce que c’est un signe d’appartenance au groupe. Parfois, l’usage de drogues est même valorisé pour être « plus cool ». Pour les jeunes en particulier, le souci de reconnaissance peut également jouer négativement : on se drogue alors par rébellion, pour se distinguer des autres, en premier lieu de ses parents mais plus globalement des adultes. Ils cherchent ainsi à se forger une identité qui leur est propre.