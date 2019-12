L’Association Chasse et Pêche de Grande-Vallée en action

INTERDICTION DE TIR au champ de tir de Grande-Vallée

Suite à une récente visite au champ de tir par des représentants de la Division Inspection des clubs et champs de tir de la Sûreté du Québec, nous avons été formellement avisés que nous devons y cesser toutes activités de tir et ce, tant et aussi longtemps que nous n’aurons pas obtenu l’autorisation nécessaire (l’agrément) de la part du Bureau du contrôleur des armes à feu du Québec.

Soyez donc avisé(e)s qu’à compter de ce jour, il vous est interdit de par la Loi sur les armes à feu et le Code criminel, d’utiliser les facilités du champ de tir de l’Association pour aller pratiquer votre tir ou ajuster votre carabine. Cette interdiction de tir demeurera valable jusqu’à avis contraire.

Veuillez noter que nous avons enlevé les trois porte-cibles de même que certains panneaux indicateurs et poubelles. Nous sommes conscients des désagréments que cette situation peut avoir pour nos membres et soyez assuré(e)s que nous faisons tout ce qui est nécessaire pour obtenir le plus rapidement possible cet agrément.

Si vous outrepassez cette interdiction de tir, vous seul en assumerez les conséquences. Nous vous rappelons qu’en tout temps, les lois et les règles de sécurité entourant la manipulation et l’utilisation d’une arme à feu doivent être rigoureusement respectées.

Si vous allez tout de même tirer, rappelez-vous que prendre n’importe quoi comme cible (bouteille, cannette, planche, bout de bois, piquet, clôture, arbre ou autre) n’est pas la bonne solution. Les installations du champ de tir sont une propriété collective. Tout bris volontaire ou acte de vandalisme qui y est fait nuit à l’ensemble des utilisateurs.

Merci d’agir en conséquence et de respecter l’interdiction de tir. Si vous êtes témoin d’agissements non conformes, intervenez ou dénoncez-les!

Amis chasseurs, trappeurs et pêcheurs, vous avez des idées ou des préoccupations à nous soumettre, n’hésitez pas à contacter Berchmans Minville, président, au (418) 393-3215.