La Maison L’Essentielle, le lieu idéal pour une activité familiale, une fête ou une rencontre de travail.

Vous avez besoin d’un espace, à court, moyen ou long terme? Nous avons l’espace qu’il vous faut!

Que ce soit pour le travail, une réunion, une rencontre familiale, une conférence, une célébration ou pour cuisiner, nous vous offrons un lieu meublé et pratique, internet WI-FI inclus.

Salle ensoleillée face à la mer, avec téléviseur intelligent 4K. Un beau piano droit y est installé et peut animer votre activité. Attenante à la cuisine, elle peut servir de salle à manger, salle de conférence, projection, réception familiale, formation, atelier de groupe…

Grande cuisine lumineuse pouvant accommoder plusieurs personnes.

2 fours et 2 surfaces de cuisson

Très grandes surfaces de travail

Pour transformer des aliments, offrir une formation alimentaire, animer une cuisine communautaire, préparer une réception, c’est la cuisine idéale pour cuisiner!

Vous pouvez louer la salle multifonctionnelle en même temps pour un tarif préférentiel.

Bureau de travail aménagé pour travailleurs autonomes, professionnels, pour rencontrer un client, pour un projet spécial! Possibilité de louer à court ou long terme. Accès à une imprimante.

Venez nous parler de votre projet!

Coûts de location selon vos besoins et selon la durée. Contactez-nous au 418-967-0232

MAISON L’ESSENTIELLE

5, RUE DE L’ÉGLISE, GROS-MORNE | 418 967-0232 |

maisonlessentielle@gmail.com.