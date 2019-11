LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS RÉCIPIENDAIRE DU PRIX QUÉBEC MÉTIERS D’AVENIR

Le 24 octobre dernier, dans le cadre du colloque 2019 d’Éducation internationale, la directrice générale de la Commission scolaire des Chic-Chocs, madame Deslilas Fournier, s’est vu remettre le prix Québec métiers d’avenir. Cette reconnaissance est remise à une personne ou à une organisation pour son implication significative à l’intégration des élèves internationaux.

« C’est avec fierté que je reçois cette belle reconnaissance. Comme le travail d’équipe est important pour moi, et que je reste convaincue que c’est ensemble que l’on peut réaliser les plus grands projets, je tiens à souligner tout le travail qui a été effectué par le personnel de la formation professionnelle de notre commission scolaire, quant à l’intégration des élèves internationaux dans nos milieux. Cette récompense, je la partage bien sûr avec chaque membre de cette précieuse équipe », a mentionné d’entrée de jeu madame Deslilas Fournier lors de la remise du prix.

La Commission scolaire des Chic-Chocs accueille des élèves internationaux depuis 2016-2017. À ce jour, ils sont au nombre de 19 à avoir choisi l’organisation pour y apprendre un métier. Ils proviennent de partout, partout étant la France, le Vietnam, le Maroc, la Belgique, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Rwanda, la Guadeloupe et l’Île de la Réunion. Le Centre de formation de La Côte-de-Gaspé, situé à Gaspé, leur offre l’hébergement gratuit en résidence. De son côté, le Centre de formation de La Haute-Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts, octroi une allocation au logement de 400 $ par mois aux élèves qui s’inscrivent dans les programmes Santé, assistance et soins infirmiers, ainsi que Plomberie et chauffage.

Vignette de la photo :

M. Etienne G. Juneau, directeur général d’Éducation internationale, Mme Johanne Allard, administratrice du conseil d’administration d’Éducation internationale, Mme Deslilas Fournier, directrice générale de la Commission scolaire des Chic-Chocs, M. Fabien Giguère, président d’Éducation internationale.

