Démission de monsieur Noël-Marie Clavet, maire de Petite-Vallée : La MRC de La Côte-de-Gaspé salue son engagement

Suite à l’annonce de la démission de Monsieur Noël-Marie Clavet comme maire de Petite-Vallée et préfet suppléant de la MRC de La Côte-de-Gaspé, le Conseil des maires et toute l’équipe de la MRC tenaient à saluer l’engagement majeur de cet homme au sein de la communauté :

« Noël-Marie est l’un de nos doyens de la politique municipale en Gaspésie. Après avoir été maire de Petite-Vallée pendant 18 ans, de 1991 à 2009 et préfet de La Côte-de-Gaspé pendant 11 ans, de 1994 à 2005, il avait repris du service en 2017. Durant toutes ces années, il aura été reconnu pour sa fougue, sa détermination et pour son sens du devoir public pour nos communautés. Nous comprenons et respectons sa décision de se retirer de la vie politique et lui souhaitons le meilleur des succès dans ses autres projets personnels et professionnels », a déclaré le préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé et maire de Gaspé, Daniel Côté.



« Nous laisserons la démocratie s’exprimer à Petite-Vallée afin qu’un nouveau maire ou une nouvelle mairesse soit élu/e et nous offrons déjà toute notre collaboration à la personne qui acceptera de relever ce défi de taille ; le défi est de taille puisque le rôle des élus municipaux a beaucoup évolué ces dernières années, peu importe la taille de la municipalité. D’ici là, nous offrons notre support au Conseil municipal de Petite-Vallée dans cette étape de transition », a conclu le préfet Côté.

Information et entrevue : Daniel Côté

Photo : Noël-Marie Clavet, crédit : Roger St-Laurent