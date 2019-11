Une grande année pour la SADC de Gaspé !

La Société d’aide au développement des collectivités de Gaspé a pratiquement doublé tous ses indicateurs au cours de sa dernière année d’opération, révèle son bilan livré lors de l’Assemblée générale annuelle tenue le 4 septembre à la Gare intermodale de Gaspé.

La SADC a soutenu 38 projets de 27 PME différentes pour des aides financières totalisant 542 000 $ sous forme de prêts et de contributions non remboursables. Ces sommes ont permis de générer des investissements de plus de 5,7 millions de dollars sur le territoire de la Côte-de-Gaspé, ainsi que la création de 32 emplois et le maintien de 70.

L’organisme a également livré avec succès le programme Stratégie Emploi Jeunesse de Service Canada qui visait à offrir une première expérience de travail dans leur domaine à douze jeunes professionnels de 16 à 30 ans. Ce programme défrayait 50 % des salaires sur une période de six mois. « Stratégie Emploi Jeunesse a été une véritable réussite et a été grandement apprécié par les entreprises! Nous aimerions beaucoup pouvoir reconduire ce programme », mentionne le directeur général, Dave Lavoie.

La SADC a de plus contribué financièrement à une quarantaine de projets, d’événements ou d’activités de développement économique qui se sont partagés une aide financière de 78 500 $, sans oublier l’offre en mentorat d’affaires et la coordination de Réseau Côte-de-Gaspé et de la Table de concertation main-d’œuvre et démographie.

« Nous sommes très fiers du chemin parcouru au cours de la dernière année et des bons résultats que nous avons présentés. Je lève mon chapeau aux professionnels dévoués de notre organisation qui offrent jour après jour un accompagnement personnalisé aux promoteurs », a mentionné le président sortant, monsieur Michel Joncas.

L’année 2019-2020 constituera une année de transition pour la SADC de Gaspé avec la mise en place du nouveau Plan de développement des collectivités 2019-2024. Le tourisme, l’entrepreneuriat jeunesse, le développement local figureront encore parmi les priorités auxquelles s’ajouteront le soutien aux entreprises du secteur primaire, l’innovation technologique et le développement durable.

Par ailleurs, la SADC mettra en place au cours des prochains mois de nouveaux programmes pour soutenir les entreprises et organismes, en plus d’offrir des dispositions plus avantageuses pour les prêts aux entreprises.

La SADC a livré avec succès le programme Stratégie Emploi Jeunesse en soutenant 12 jeunes professionnels à obtenir une première expérience de travail, comme Cynthia, soudeuse au Chantier naval Forillon.

À propos de la SADC de Gaspé

La mission du SADC de Gaspé est de stimuler l’implication de la population dans la prise en charge de son propre développement, et ce par le biais de soutien direct aux activités de développement socio-économique local, ainsi que par le biais de services techniques et financiers destinés aux entreprises. www.sadcgaspe.ca



Secteur Estran

La SADC a soutenu plusieurs projets dans le secteur de l’Estran, notamment le Festival en chanson de Petite-Vallée, le projet de déploiement de bornes électriques «Rouler vert la Gaspésie», le livre «Gens de parlure accoudés au Vent d’Est». Plusieurs entreprises du secteur ont obtenu de l’aide technique et financière pour leurs projets, notamment dans le cadre de la mesure Soutien aux petites entreprises. Pour l’année 2018-2019, deux administrateurs provenaient du secteur, soit monsieur Patrick Denis de la Poissonnerie Cloridorme pour le secteur manufacturier/transformation et monsieur Simon Côté comme représentant des municipalités de Grande-Vallée, Petite-Vallée et Cloridorme. Monsieur Côté sera remplacé par madame Mélanie Clavet, conseillère à Petite-Vallée pour le prochain mandat, alors que monsieur Denis a été nommé pour une deuxième année consécutive à titre de secrétaire-trésorier de l’organisation.