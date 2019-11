Le Cercle de Fermières de Petite-Vallée

Sauvons notre patrimoine

Saviez-vous qu’il y a une statue de la Vierge Marie située sur le bord de la 132 à Petite-Vallée? Ce monument acheté par le Cercle de Fermières (sous la présidente de madame Eusèbe Brousseau, Paméla Côté ma grand-mère maternelle) fut inauguré le 15 juillet 1949 et bénit par monsieur le curé Valère Roy. Depuis ce temps des milliers de personnes sont passées devant et d’autres se sont arrêtées pour prendre des photos.

70 ans après

J’imagine un projet détaillé que je dépose à mon Cercle de Fermières. Ce projet consiste à valoriser ce site touristique, communautaire et patrimonial de notre village. Suite à l’acceptation des Fermières, j’adresse une demande financière à la municipalité. Dès la réception positive de part de la municipalité, le projet commence à la fin juin.

Ce projet consiste

– à enjoliver la statue en ajoutant une structure ornementale en fer forgé entourant le monument et en lui ajoutant une guirlande solaire de cent étoiles led. L’installation d’une lanterne solaire avec la flamme d’une bougie allumée, symbole d’un geste de reconnaissance. Merci à Albani Brousseau.

– à aménager le parterre mettant en valeur la plantation d’une variété de plantes vivaces adaptées à notre climat. Merci à Marc Lebreux.

à installer un muret en blocs de ciment autour du terrain. Merci à la municipalité et ses employés.

– à identifier davantage le terrain de la statue, en ajoutant deux lampes solaires de sept pieds de hauteur pour terminer ce plan d’aménagement.



Autant le jour que la nuit la statue est magnifique. C’est à voir!