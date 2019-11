Des nouvelles de la FADOQ

Avec le brunch de la rentrée du 29 septembre dernier, le Club Fadoq a pris son envol. Nous avons accueilli une centaine de personnes et toutes semblaient satisfaites. Des tirages ont eu lieu et avec des chansons et de la danse, nous avons lancé la saison haute en couleurs d’automne !

Le Club Fadoq de Grande-Vallée est fier de vous annoncer qu’un groupe de marche est en ….marche depuis le 7 octobre dernier. À raison de deux fois semaine, les marcheurs et marcheuses se donnent rendez-vous au Pub du Festival et un trajet est défini à l’avance. Mesdames Marie-France Minville, infirmière et Gisèle Côté, bénévole, sont sur place pour ouvrir et fermer la marche. Madame Audrey Gagné-Bélanger, kinésiologue, nous accompagne dans notre démarche. Nous comptons sur vous pour augmenter le rythme et surveillez notre calendrier sur les réseaux sociaux et les babillards. Joignez-vous à nous, vous en retirerez beaucoup de bienfaits. Bienvenue !

Bientôt, six personnes de la Fadoq de Grande-Vallée prendront l’autobus pour un court voyage au Lac Etchemin avec l’autobus de Cahill-Couture. Nous serons 56 personnes à bord; nous irons fêter Noël avant tout le monde ! Du 20 octobre au 24 octobre, nous vivrons une visite guidée accompagnée de la présidente régionale, madame Renée Blouin. Beaucoup de plaisir et de bonne humeur au rendez-vous !

Noël approche à grands pas et c’est pour cette raison que nous vous invitons à participer à notre souper traditionnel du 30 novembre 2019 au Centre Clairence-Minville. Les membres du Conseil d’administration seront sur place pour vous accueillir chaleureusement dès 17 h 30. Les billets sont en vente du 15 octobre au 15 novembre auprès des membres du C.A. et aux marchés Bonichoix et Tradition au coût de 20$ pour les membres et 25$ pour les non-membres. Vous pouvez apporter vos consommations puisque nous avons un permis de la RACJ. Il y aura de l’animation et de la danse avec Anne et Jean-Maurice et nous vous promettons une soirée mémorable remplie d’amitié et de joie de vivre. Nos billets sont limités donc, hâtez-vous de vous les procurer. Au plaisir de vous y croiser!

Bonne saison dans notre club FADOQ.