Mot du président

Quoi de neuf ce mois-ci? Sans vouloir lancer des fleurs, le contenu de cette parution est intéressant. Un bel événement : la campagne OLO (orange-lait-oeuf) s’est tenue au marché Tradition pendant 2 jours fut une belle réussite. Je vous laisse lire l’article. L’association des personnes handicapées de l’Estran est très dynamique et son article vous le prouvera. Vous remarquerez sûrement que le domaine spirituel et religieux prend de l’espace dans cette parution. Ne dit-on pas : « À tout seigneur, tout honneur»! Je blaguais!

Ne manquez pas l’article de M. Jean-Claude Côté; toujours bien assaisonné. Nos écoles sont bien vivantes et madame la directrice va vous le démontrer dans ses lignes. Nos organismes communautaires sont bien présents et je vous invite à lire leurs articles toujours intéressants. Bonne lecture!

Je réitère mon appel du mois dernier, nous sommes intéressés par vos commentaires, vos suggestions de nouvelles chroniques et à tout ce qui peut améliorer le Journal dans son ensemble. Nous attendons de vos nouvelles avec intérêt.

À la prochain