Mon Église, je l’aime «don»!

Chers paroissiens et chères paroissiennes du grand diocèse de Gaspé, par la présente, je sollicite votre participation à la collecte annuelle qui débutera le dimanche 6 octobre. Cette collecte de l’Église de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est rendue possible grâce à la généreuse implication de bénévoles engagés dans les communautés chrétiennes du diocèse.

Nous avons besoin de vous pour continuer d’assurer les services diocésains de pastorale. L’équipe diocésaine en place, incluant l’évêque et le vicaire général, assiste les paroisses dans la formation à la vie chrétienne, dans la pastorale jeunesse et familiale, dans les visites et le soutien auprès des malades et des personnes âgées, etc. De plus, le diocèse offre des services administratifs, financiers et juridiques aux fabriques afin de les assister dans leur gestion et dans l’application des lois et règlements en vigueur.

Nos lieux de culte sont des espaces de rencontres pour des activités pastorales, communautaires et sociales. Pour maintenir en bon état notre patrimoine bâti, nous avons aussi besoin de votre appui financier, et ce, même si vous ne participez pas ou peu aux différentes célébrations offertes.

Votre aide est précieuse pour garder vivantes et actives toutes nos communautés chrétiennes. Votre don est primordial puisqu’il permet de démontrer votre attachement à votre communauté, à votre paroisse et à votre patrimoine.

Pour 2019, l’objectif de la collecte diocésaine est de 170 000 $. Les fonds amassés sont partagés à 40 % pour le diocèse et 60 % aux fabriques. Si l’objectif d’une paroisse est dépassé, l’excédent lui est remis à 100 %. Pour faire votre don, nous vous demandons de bien vouloir compléter un coupon comme ci-dessous en y inscrivant clairement vos coordonnées, votre adresse courriel et le remettre à votre fabrique. Vous pouvez aussi poster le tout au Diocèse situé au 172, rue Jacques-Cartier Gaspé (QC) G4X 1M9.

Nous vous remercions de votre geste de partage, de générosité et de solidarité envers l’Église de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

S.V.P., VEUILLEZ FAIRE VOTRE CHÈQUE AU NOM DE LA FABRIQUE DE VOTRE CHOIX

INSCRIRE ICI LE NOM DE LA FABRIQUE DE VOTRE CHOIX

votre nom :

téléphone :

adresse :

courriel :

Montant de votre don : _______$

J e désire recevoir un reçu pour fins d’impôt

oui___ non___

Pour en savoir plus sur la collecte annuelle du 6 octobre 2019, visitez notre site internet : http://diocesegaspe.org