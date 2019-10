L’Association des personnes handicapées de l’Estran vous informe

Portes ouvertes à l’Association des personnes handicapées du secteur Estran

Pour démontrer la vivacité de notre organisme, célébrer les importants projets réalisés depuis quelques mois et remercier les partenaires au cœur de nos réalisations, l’Association des personnes handicapées du secteur de l’Estran invite la population à son activité Portes ouvertes qui se déroulera de la façon suivante:

Dimanche, 6 octobre 2019, 11h à 17h

1 rue de la Rivière, Grande-Vallée (local de l’accueil touristique)

Au programme de la journée :

11h : accueil des invités et visiteurs / Vernissage des œuvres réalisées par les participants des ateliers d’expression artistique, volet Arts plastiques

11h30 : mot de bienvenue, survol des activités réalisées et remerciements aux partenaires

12h : Lancement officiel de notre vidéo-clip promotionnel HARMONIE, projet réalisé grâce au financement obtenu de l'Office des Personnes Handicapées du Québec, et mettant en vedette les membres de notre association!

Jusqu'à 17h : portes ouvertes! Bienvenue à tous!

Une autre activité de qualité réalisée grâce à l’unité régionale de loisir et de sport (URLS) GÎM

Dédié aux participants venant des diverses associations de la Gaspésie, l’URLS GÎM tenait, les 6, 7 et 8 septembre dernier, à Murdochville, son Rassemblement Loisir régional. Cinq participants de notre association ont eu le plaisir de se joindre aux activités le samedi 7 septembre. Nos choix d’activités comprenaient: initiation à la pêche à la mouche, initiation au plein air et rafting en eau douce.

Grâce à l’Association Québécoise du Loisir pour Personnes Handicapées (AQLPH), les participants ont eu bien du plaisir à faire l’essai des différents véhicules adaptés au loisir des personnes handicapées. Et en après-midi, le rafting nous a absolument ravis! Merci à Éloïse, notre guide, qui nous a abondamment commenté le magnifique paysage entourant le lac York : un beau moment au tableau de nos expériences et souvenirs! Merci à tous les animateurs pour le savoir-faire, le savoir-être, la gentillesse et le respect! Merci encore à toi, Luce Thériault de l’URLS ! De la part des garçons, je te dis merci pour les bisous sur les joues : heureux les gars!