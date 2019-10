Événement OLO

Les 24 et 25 août se tenait un grand événement devant le marché Tradition de Grande-Vallée, soit une vente d’oranges au profit de la fondation OLO organisée par le propriétaire de l’épicerie ,monsieur Jean-Pierre Béland.

L’objectif est atteint, les 1000 sacs d’oranges ont été vendus. Une équipe de plus de 25 bénévoles ont œuvré au cours de ces deux journées pour en faire un succès à la hauteur de la générosité du propriétaire.

Merci d’avoir participé à cet événement.

Un merci spécial à tous les bénévoles qui se sont impliqués pour cette cause importante: la santé de nos jeunes mamans.

O: Orange

L: Lait

O: Oeuf