Activités à la Maison des Aînés

La Maison des Aînés a tenu ses activités en loisirs grâce à un projet étudiant. Maude Fournier a su divertir nos aînés durant l’été accompagnée de Caroline Minville. Ce fût très plaisant pour nos aînés. Un gros merci à vous deux.

Les activités se poursuivent dans un format différent. Le BINGO aura lieu dorénavant tous les mercredis après-midi. Les vendredis sont consacrés à la musique (chorale, chant etc.). Les gens de l’extérieur sont invités à nous rejoindre. Les autres jours de la semaine, nous avons des activités douces mais compétitives (sacs de sable, pétanque, quiz, etc.). De nouvelles activités s’ajouteront au tableau: un journal de la Maison des Aînés et une activité intergénérationnelle de correspondance… des projets plein la tête que nous essaierons de mener à terme.

Nous soulignerons bientôt les anniversaires du mois de septembre. Ce sera leur tour de se laisser parler d’amour: Nelson Fournier, président du conseil d’administration, Nancy Fournier, employée, Julien Bonneau, résident, Marie Josée Huet, employée, Danielle Guérin, administratrice.

À bientôt !