Un gros merci Diane!

C’est jeudi, le 5 septembre dernier que s’est tenue une fête afin de souligner le départ à la retraite de madame Diane Bélanger, directrice de la Maison des Aînés.

Les membres du conseil d’administration, les résidents, les employés et les proches collaborateurs du Groupe Ressource en Logements Collectifs (GRLC) ont témoigné leur reconnaissance à madame Bélanger pour sa persévérance et sa détermination pour le développement de la Maison des Aînés.

Le principal objectif de madame Bélanger a toujours été de maintenir les aînés dans leur milieu et de faire de la Maison des Aînés leur chez-soi.

Actuellement, elle accompagne la nouvelle directrice, madame Marie-Claude Minville dans ses nouvelles fonctions.

Nous lui souhaitons une belle et longue retraite!