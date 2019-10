Nouvelles de Carrefour 50+ de Petite-Vallée

Voilà! Nous commençons une nouvelle saison 2019-2020. Saison qui en sera toute une pour nous et pour vous gens de l’Estran alors que nous préparons les Jeux 2020 dans notre secteur. Bientôt nous rencontrerons le comité des Jeux 50+ de la Gaspésie et des Îles-de -la-Madeleine (G.I.M) pour mettre en place officiellement le comité des Jeux de l’Estran 2020. Présentement nous sommes toujours à l’étape du comité de travail. Et quel travail ?



Le chœur de l’Estran

Je ne peux commencer sans d’abord parler du Chœur de l’Estran alors que nous poursuivons notre tournée de 8 concerts. Après avoir présenté ceux de St-Maurice, Marsoui, Cap-Chat, Mont-Louis et de Cloridorme , nous serons à Sainte-Madeleine- de-la-Rivière-Madeleine en novembre pour terminer à la Cathédrale de Gaspé le 24 novembre 13 h 30 . Même si vous l’avez déjà entendu, le concert va atteindre son summum alors que nous serons à la Cathédrale de Gaspé. Un endroit magnifique pour un CHŒUR comme le nôtre.

À Grande-Vallée, la date sera déterminée.

C’est un gros défi! Je tiens à remercier très sincèrement tous les choristes, le chef de Chœur Jean-Maurice Lebreux et nos musiciens Dan et Julien Lebreux. Vous êtes extraordinaires!

Cette série de concerts a été rendue possible grâce à la collaboration de :

Complexe Thanatologique Lucas Fournier et les maisons Funéraires HG DIVISION (Harris Gleeton);

La caisse Desjardins de la Haute-Gaspésie, la caisse Desjardins Mer et montagnes et la caisse Desjardins de La Pointe de la Gaspésie.

Nous vous remercions très sincèrement.

Une série de concerts occasione des coûts pour les frais de logistique (musiciens, son, éclairage, posters, dépliants, publicité, etc.). Nous savons que certaines paroisses sont en difficulté financière pour l’entretien de ces monuments extraordinaires que nous visitons. Combien nous sommes estomaqués de voir la beauté trop souvent affectée par le temps.

Le Club 50+ de Petite-Vallée

Lancement de la saison dans une formule de 5 à 7 et invitation à tous nos membres vendredi 13 septembre au Camp chanson alors que nous dévoilerons notre calendrier pour la saison 2019-2020.

Une autre saison qui se terminera par la présentation des Jeux 50+ de la Gaspésie et des Îles chez nous dans le secteur de l’Estran du 18 au 21 juin 2020.

Comme d’habitude nous continuerons notre préparation pour former des équipes pour les Jeux 50+ :baseball-poche, pétanque-atout, marche rapide et de prédiction. Nous espérons avoir des participants pour : la course, pétanque extérieur, babette (nouveau), jeux de cartes : whist et 4 de pique en plus du scrabble. Bientôt nous recevrons des formateurs et nous formerons des équipes. Consultez notre site facebook (Club 50+ Petite-Vallée)

Les activités se tiendront au Camp chanson de Petite-Vallée et dès que le C.A. aura accepté la programmation nous la ferons connaître à tous nos membres et nous vous invitons à vérifier notre site régulièrement. L’information s’y trouve.

Merci de nous suivre et si on vous demande de faire partie d’un des comités des Jeux 50+ du secteur de l’Estran, s.v.p. dites OUI. Merci!