66 000 BOUTEILLES SAUVÉES DE LA RÉCUPÉRATION

L’installation de fontaines d’eau à remplissage automatique dans certains établissements de la Commission scolaire des Chic-Chocs a permis le remplissage de plus de 66 000 bouteilles jusqu’à maintenant. Ce projet, initié en 2016 par le Service des ressources matérielles de l’organisation, a ainsi limité le besoin de s’approvisionner en bouteilles d’eau achetées tout comme la quantité de bouteilles fabriquées, transportées et mises à la récupération.

Ce projet a permis de moderniser certaines fontaines d’eau existantes. Plus performantes et mieux adaptées aux besoins de notre clientèle et de notre personnel, elles incluent notamment des compteurs qui comptabilisent le nombre de bouteilles d’eau économisées. À ce jour, 14 stations de remplissage ont été installées. Le premier dispositif a été implanté à l’école C.-E.-Pouliot lors de la construction de la nouvelle salle de spectacles. Depuis, six autres écoles ont emboîté le pas.

– École primaire • Saint-Norbert, Cap-Chat

– Écoles primaires-secondaires • De l’Escabelle, Cap-Chat • Des Prospecteurs, Murdochville • Saint-Maxime, Mont-Louis

– Écoles secondaires • Antoine-Roy, Rivière-au-Renard • C.-E.-Pouliot, Gaspé • Esdras-Minville, Grande-Vallée



« Nous sommes vraiment fiers de ce beau virage vert. L’impact de ce projet est stupéfiant et démontre que chaque action, qu’elle soit petite ou grande, compte », mentionne madame Deslilas Fournier, directrice générale de la Commission scolaire des Chic-Chocs.