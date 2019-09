L’Association des personnes handicapées du secteur Estran vous informe

Tout un été tout en loisirs et en Art pour l’ADPH Estran !





Le 12 juillet …

Les 12 et 13 juillet, le voilier adapté d’Écovoile Baie des Chaleurs et d’Accès-Cycle, le Martin 16, jetait l’ancre à la Marina de Gaspé. Les associations pour personnes vivant avec un handicap de la Côte-de-Gaspé étaient invitées à inscrire des participants à l’activité « Initiation à la voile ». Ce sont plus de 25 personnes qui ont accepté cette offre et Josianne Boulay a vécu cette expérience enrichissante pour l’ADPH Estran, vendredi le 12 juillet. Même si sa sortie dans la Baie de Gaspé fut quelque peu écourtée par la pluie, Josiane dit avoir apprécié et savouré ces 45 minutes de bonheur!

Merci au Club nautique et à l’école de voile Le Cormoran de Gaspé pour l’accueil de cette activité et pour la belle collaboration! Encore une fois, un grand merci à Luce Thériault, intervenante en loisirs adaptés à l’URLS GÎM, qui me met en contact avec toutes ces activités extraordinaires!

C’est en compagnie de la capitaine instructrice Catherine Cyr que Josiane a pu diriger elle-même le voilier dans la Baie de Gaspé et apprécié ces instants magiques.

Le 19 juillet ..

C’est grâce au projet soumis à l’Unité Régionale de Loisirs GÎM que 16 participants ont bénéficié d’une sortie spéciale à Ste-Anne-des-Monts. Sous le thème « On s’éduque et on s’amuse », nous avons d’abord réalisé une visite d’Exploramer et bénéficié d’une présentation personnalisée au bassin tactile. Notre dîner au casse-croûte Cartier fût suivi d’un après-midi de « grosses quilles » très amusant! Mille mercis à Sandrine Coulombe, Louise Synnett et Sylvie Minville pour l’indispensable

accompagnement à une telle sortie, sans oublier monsieur Gérard (Fortin) pour sa patience et sa bonne conduite (TACIM)!

Le 25 juillet … Que serait un été sans vente trottoir! C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés à collaborer à la vente trottoir CAB/ADPH. En plus des divers articles usagés qui garnissaient nos tables de vente, nous en avons profité pour faire découvrir et mettre en vente les magnifiques oeuvres issues de nos ateliers d’exploration artistique du lundi après-midi. Merci à Louis-Jérôme, Maude, Monique, Marcel et Gaétanne de nous avoir accueillis! Ce fut une super belle journée qui nous a permis d’amasser plus de 375$ qui seront réinvestis dans l’achat de matériel pour les ateliers

d’art!

Le 1er août …

Nous sommes en pleine réalisation du tournage du vidéo-clip promotionnel et nous nous devons de dire un grand merci au Village en chanson qui, lors de notre tournage de groupe du 1er août dernier, sur le site du Théâtre de la Vieille Forge, a permis à 20 participants d’assister gracieusement au spectacle « Autour de la Gaspésie » en compagnie de membres des familles et de bénévoles accompagnateurs. Un bravo particulier à Claudine et Sylvain pour leurs prestations!

Le 2 août … Merci à monsieur Albini Lebreux et à son épouse Francine, qui nous ont accueillis dans leur merveilleux « Walt Disney » pour le tournage de groupe de séquences amusantes et colorées.

Merci à Manuel Brault qui assure les tournages de toutes les séquences!

Le 9 août … Bonne rentrée scolaire Sandrine!

Le vendredi 9 août prenait fin le projet Emploi-Été-Canada qui nous a permis de bénéficier de l’aide et des services de Sandrine Coulombe pendant 8 semaines. Nous accompagnant dans toutes nos sorties et me supportant dans la préparation des activités, Sandrine nous a permis d’apprécier son calme, sa disponibilité et sa bonne humeur. Nous tenons tous à te remercier sincèrement et te souhaiter une belle année scolaire, remplie de succès!

PS : si tu t’ennuies trop, tu sais où nous trouver!

Tout l’été…

Nous poursuivons, tous les lundis après-midi, nos ateliers d’exploration artistique en compagnie de nos bénévoles en « Or et en Art ». Depuis juillet, nous explorons les créations à base de matériaux naturels tels les galets, les coquillages, le verre dépoli et le bois flotté. Depuis le début août, nous avons aussi créé des masques à accrocher, tels des tableaux, toujours inspirés par le bois flotté et n’ayant de limite que les matériaux disponibles et l’imagination de chacun… Deux heures de pur plaisir qui, au dire de tous les

participants, passent trop vite! Toutes ces oeuvres sont à vendre et disponibles à mon bureau (bureau d’accueil touristique) : de beaux cadeaux à s’offrir ou à offrir! Informez-vous et passez voir!

*** Tout l’argent recueilli par la vente des oeuvres est réinvesti dans l’achat de matériel pour les ateliers.