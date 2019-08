Affichage de poste

Directeur en urbanisme, environnement, travaux publics et infrastructures / Municipalité de Grande-Vallée

Vous avez de l’expérience en génie civil? Vous recherchez un nouveau défi en lien avec les infrastructures urbaines, les travaux publics et l’urbanisme? Vous êtes entreprenant et les enjeux auxquels font face les petites municipalités ne vous font pas peur ? Nous avons un emploi des plus stimulants pour vous ! Nous sommes actuellement à la recherche d’un directeur en urbanisme, environnement, travaux publics et infrastructures.

Comptant près de 1100 habitants, la Municipalité de Grande-Vallée se situe à mi-parcours entre la Ville de Sainte-Anne-des-Monts et Gaspé. Elle est l’un des quatre villages constituant la section communément appelée l’Estran. Grande-Vallée vous surprendra par son panorama grandiose, son dynamisme et ses villageois toujours fiers de vous accueillir chaleureusement dans leur coin de pays.

Description sommaire du poste

Sous l’autorité de la directrice générale et secrétaire-trésorière, le directeur en urbanisme, environnement, travaux publics et infrastructures est le responsable de la gestion et du bon fonctionnement de son service. Il assume les responsabilités de la planification, du contrôle et de la coordination des ressources humaines et de l’ensemble des activités de son service. Il conseille la directrice générale quant aux orientations et objectifs à prioriser pour assurer une gestion optimale de l’ensemble de son service.

Principales responsabilités du poste

Planifier, organiser, diriger, contrôler et coordonner l’ensemble des activités, ressources humaines et matérielles de son service ainsi que son budget de fonctionnement dont les travaux liés au déneigement, infrastructures, réseau routier, aqueducs et égouts, matériel roulant ainsi que l’entretien des espaces publics et bâtiments;

Fixer les objectifs, les plans d’action cohérents et efficaces pour assurer une gestion optimale du service et recommander les actions à prioriser à cet effet;

Assurer l’application de la réglementation en vigueur et s’assurer de la connaissance et du respect des lois, règlements, politiques,directives et ententes en vigueur, et ce, par l’ensemble des personnes qu’il dirige;

Assurer la gestion des plaintes et requêtes de son service et donner un suivi de celles-ci à la direction générale;

Superviser et planifier la main-d’œuvre, la dotation, l’accueil, l’intégration, la formation, l’évaluation du rendement des personnes sous sa responsabilité;

Agir comme personne-ressource auprès des employés de son service;

Assurer la prévention et le respect des normes en matière de santé et de sécurité au travail;

Tenir à jour divers systèmes de contrôle, rapports et registres d’inventaire;

Effectuer le suivi des travaux sur les chantiers;

Évaluer et recommander des solutions en lien avec les problématiques de son service;

Rédiger et modifier le plan d’urbanisme, les règlements d’urbanisme et toute autre réglementation relevant du service;

Assurer le traitement des demandes de permis et certificats et présenter les demandes de permis assujetties au Règlement sur les PIIA et les demandes de dérogations mineures puisqu’il agit à titre de secrétaire du comité consultatif d’urbanisme;

Agir comme personne-ressource lors des réunions du comité consultatif en environnement et du comité consultatif en urbanisme;

Voir à la gestion des plaintes et des requêtes concernant l’application des règlements et assurer le suivi relatif à l’envoi, le cas échéant, des avis et constats d’infraction ;

Préparer les appels d’offres et autres documents pertinents aux soumissionnaires, recevoir les soumissions et s’assurer qu’elles respectent les critères de qualité, les normes et les exigences en vigueur;

Accomplir toute autre tâche qui lui est confiée par son supérieur.

Scolarité et expérience requise

Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie civil, en urbanisme, en environnement ou en aménagement du territoire;

Expérience pertinente de deux (2) ans ayant permis d’effectuer la gestion des opérations liées au poste;

Connaissance du milieu municipal serait un atout;

Excellentes connaissances des cadres législatifs et règlements ainsi que des politiques et programmes gouvernementaux, régionaux et municipaux en lien avec ses secteurs d’activités;

Bonne maîtrise des logiciels de la suite Office et des logiciels spécialisés et reliés à son secteur d’activités;

Bonne maîtrise du français écrit et oral;

Posséder un véhicule et un permis de conduire valide;

Aux fins de la dotation, toute combinaison de formation collégiale et d’expérience professionnelle jugée pertinente sera considérée.

Qualités requises

Détenir d’excellentes capacités en organisation et en planification du travail;

Démontrer de l’entregent, du dynamisme, avoir un bon sens de l’initiative, faire preuve d’autonomie, d’adaptation et de flexibilité;

Esprit d’équipe, mobilisateur et rassembleur;

Faire preuve d’intégrité, de disponibilité, de discrétion et de loyauté;

Fortes habiletés pour les relations interpersonnelles;

Pouvoir travailler sous pression à l’intérieur d’échéanciers serrés.

Des conditions de travail avantageuses

Conditions de travail offertes selon la politique en vigueur.

Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents et champs d’intérêt, veuillez nous transmettre au plus tard le 6 septembre 2019, 16 h 30, votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Mme Ghislaine Bouthillette à l’adresse suivante : dg@grande-vallee.ca

Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues . Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour le poste.

*L’emploi du masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte.