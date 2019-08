Affichage de poste

Mécanicien / soudeur

Vous avez de l’expérience en mécanique? Nous avons un emploi des plus stimulants pour vous ! Nous sommes actuellement à la recherche d’un mécanicien / soudeur.

Comptant près de 1100 habitants, la Municipalité de Grande-Vallée se situe à mi-parcours entre la Ville de Sainte-Anne-des-Monts et Gaspé. Elle est l’un des quatre villages constituant la section communément appelée l’Estran. Grande-Vallée vous surprendra par son panorama grandiose, son dynamisme et ses villageois toujours fiers de vous accueillir chaleureusement dans leur coin de pays.

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE :

Sous l’autorité du directeur urbanisme, environnement, travaux publics et infrastructures, le mécanicien / soudeur :

Devra évaluer et exécuter les travaux d’entretien, de réparation et de la remise en état de toute la flotte de machinerie lourde et légère (5 charrues, chargeuse, niveleuse, souffleur, tracteur et camionnettes) ainsi que de l’équipement connexe;

Maintenir en bonne condition les véhicules, les inventaires, les outils et les équipements;

Collaborer avec l’équipe des travaux publics à titre de journalier.

* La Municipalité dispose d’un garage de 3 portes sans fosse.

SCOLARITÉ, EXPÉRIENCE ET QUALITÉS REQUISES :

Détenir un diplôme d’études en mécanique de machinerie lourde ou dans une discipline appropriée ou une combinaison d’études et d’expérience jugées équivalente ou toute autre formation et/ou expérience pouvant être jugée adéquate;

Sera considéré comme un atout le fait de posséder de l’expérience dans le domaine des véhicules de déneigement;

Posséder une expérience minimale de trois (3) ans;

Faire preuve d’autonomie, de débrouillardise, d’honnêteté, d’intégrité et de transparence;

Être disponible et responsable;

Avoir la capacité de travail en équipe;

Détenir un permis de conduire classe 3 valide sera considéré comme un atout;

Être respectueux des citoyens, de l’organisation et de la confidentialité.

La personne recherchée doit pouvoir respecter les consignes et les procédures de travail, les politiques internes, la législation en matière de santé et sécurité au travail, les règlements de sécurité et de la circulation des véhicules de transport et véhicules lourds et compléter tous les rapports requis dans l’exercice de ses fonctions.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES

Les conditions de travail sont établies en fonction des compétences du candidat. La municipalité offre une gamme d’avantages sociaux dont un régime de retraite et une assurance collective.

PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE :

Vous possédez les compétences requises et les tâches décrites plus haut correspondent à vos talents et champs d’intérêt, veuillez nous transmettre au plus tard le 6 septembre 2019, 16 h 30, votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante : dg@grande-vallee.ca.

Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues . Nous vous remercions de l’intérêt manifesté pour le poste.

*L’emploi du masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte.