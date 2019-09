Votre point de service Alzheimer de l’Estran

Le 21 septembre 2019, lancement local de la Marche Alzheimer en Estran

C’est lors de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer que le comité organisateur et notre famille porte-parole lancera officiellement la 14ième édition de la marche Alzheimer en Estran qui se tiendra à Grande-Vallée.

C’est avec sincérité et une grande sensibilité que la famille de monsieur Denis Fournier a accepté d’être la voix de ceux et celles qui, quotidiennement côtoient la maladie d’Alzheimer ou une autre maladie apparentée. Merci digne famille ambassadrice (Marie-France, Jean-Denis, Marie- Eve et Julie) de représenter notre point de service pour cette campagne de sensibilisation et de financement et merci aussi de porter un message d’espoir pour la continuité de nos actions.

Toute la population du secteur l’Estran est invitée à un souper spaghetti animé suivi d’une soirée dansante en compagnie de Anne et Jean-Maurice. C’est un rendez-vous incontournable, samedi le 21 septembre dès 17h30 à la salle Clairence-Minville de Grande-Vallée. Les billets seront en vente au coût de 20$ auprès des membres du comité organisateur (CO), des marchands et au CAB.

Une invitation personnalisée est lancée à tous les marcheurs et marcheuses élites qui contribuent année après année pour la cause.Vous vous reconnaissez sûrement ! Oui le statut de marcheur/ marcheuse élite s’obtient lorsqu’on s’engage à amasser un minimum de 200$ auprès de sa famille, ses amis et sa communauté. Ce souper bénéfice sera-t-il une occasion de recruter de nouveaux marcheurs! On vous attend nombreux à cette première activité. Merci sincèrement !



La marche Alzheimer 2020 en Estran

La marche Alzheimer est un évènement majeur de collecte de fonds mais aussi de sensibilisation auprès de nos communautés. Après 13 années d’organisation, le comité organisateur 2020 et les adeptes de la marche vous proposent une nouvelle formule qui sera sûrement gagnante… Pourquoi pas vous accueillir à l’église de Grande-Vallée, le samedi 30 mai à compter de 16h ! Au programme de la journée, une célébration de la parole toute spéciale autour des proches aidants et de la maladie, suivie d’un court parcours au bord de la mer pour ensuite poursuivre la fête à la salle Clairence-Minville où un repas, des surprises et une soirée dansante vous attendront pour souligner votre investissement et votre solidarité.

Le comité organisateur 2020

Cette année, le comité organisateur est très heureux d’accueillir 2 nouveaux membres soient mesdames Julie Fournier, fille de madame Marie-France Lemieux et de monsieur Denis Fournier et Sonia Minville, fille de madame Paulette Coulombe et de monsieur Paul-Aimé Minville. Merci du fond du cœur pour votre disponibilité.

Pour leur dévouement remarquable, merci également à mesdames Françoise Bond, Francine Béland, Sophie Côté, Nicole Richard et messieurs Louis-Jérôme Cloutier et Yvan Minville. En tout temps, vous pouvez vous référer à eux et à moi également pour vos commentaires, vos questions ou encore pour donner de votre temps. Le comité organisateur vous invite à suivre le calendrier d’activités au fil des semaines jusqu’à la marche Alzheimer du 30 mai 2020.



Journée de ressourcement à inscrire à votre agenda

Lors de la semaine des proches aidants en novembre prochain, la SAGÎM invite les proches aidants à une journée de ressourcement qui se tiendra vendredi le 8 novembre 2019 à la salle Multifonctionnelle de Caplan. Je vous reviens en septembre avec d’autres informations !