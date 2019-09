Culture tourisme Grande-Vallée

Bingo cadeaux

Dans le cadre des activités prévues au calendrier d’animation de l’agora, nous avons organisé un bingo de cadeaux culturel et artisanal. Cependant, nous avons dû tenir notre activité à la salle Clairence-Minville le mercredi 24 juillet à 19 h.

Trente-quatre (34) personnes s’y sont présentées. Nous voudrions profiter de cette tribune pour remercier l’organisation de cette activité. Grâce à la générosité des artisanes et artisans du milieu et en visite chez-nous, il nous fait plaisir de mentionner les noms de nos généreux donateurs tels que promis et les remercier

très sincèrement: Serge Côté, Agathe Lemieux, Marie-Renée Côté, Journal Le Phare, Les Dames Fermières, Danielle Beaudoin, André Gagné, Solanges Côté , Céline Côté Lucien et Marie-May, Janick Boulay, Manuel Brault, Bruno Gallant, Yvan Larrivée, Jeanne d’Arc Cabot, Pierrette Corbeil Marie-Josée Bélanger, Janine Bernatchez, Annie Ayotte, Dominique Minville, Marthe Côté, Gaby Painchaud, Rachelle Richard, Michèle Bernier, Paulin et Sarah, Club FADOQ, Municipalité de Grande-Vallée.

De plus, organiser la tenue d’une telle activité exige beaucoup de préparation; merci sincère à Denyse Coulombe et Nina Métivier pour l’emballage des cadeaux, Jean-Pierre et Réjeanne Béland pour le cellophane et les rubans, Danielle Guérin qui a animé le bingo, Annie Ayotte et ses enfants, Hugo et Emma à la vérification de même que Juliette Côté. Merci également à la Municipalité de Grande-Vallée qui collabore généreusement à nos activités sans oublier nos amateurs de bingo sans qui on ne pourrait fonctionner. Tous les profits ont été versés à l’organisme Culture-Tourisme.

Merci à nos commanditaires!

Culture-Tourisme remercie sincèrement tous les commanditaires mentionnés ici; grâce à leur implication et leur générosité habituelles, les visiteurs et la population ont pu bénéficier gratuitement de ces magnifiques performances qui ont animé autrement l’agora de l’Espace Esdras-Minville.

Merci !

BMR

Familiprix

Marché Bonichoix

Marché Tradition

Groupe GDS

Belle en Mode

Caisse Populaire Mer et montagnes