Centre d’action bénévole vous informe

Retour sur le BBQ et vente-trottoir

Le 25 juillet dernier a eu lieu notre activité de vente-trottoir en collaboration avec l’Association des Personnes Handicapées de l’Estran au cours de laquelle des hot-dogs et des breuvages étaient vendus au coût de 1$ chacun. Principalement, nous avons eu la chance de vendre des articles divers provenant de la Friperie l’Envol et ce, à très faible coût. Comme nous l’avions prévu, cette journée fût très appréciée par nos membres et par la population en général!



Campagne annuelle de financement

La campagne annuelle de financement du Centre d’action bénévole est actuellement en cours et nous sollicitons encore une fois l’appui de la population de l’Estran.

Année après année, notre organisme répond à plusieurs besoins essentiels auprès des personnes parmi les vulnérables de notre milieu : dépannage alimentaire, groupe de cuisine collective, service d’accompagnement-transport médical, Guignolée, soutien aux proches aidants, programme bénévole-impôt, comptoir vestimentaire, service d’informations pour aînés, popote roulante, etc.

La poursuite de notre mission et l’atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés dépendent de votre appui. Au nom de tous ceux et celles que nous supportons jour après jour par nos différents services et programmes, nous vous remercions pour votre support !



Service d’accompagnement-transport médical

Depuis plusieurs années, notre organisme offre un service aux personnes ayant besoin d’un accompagnement médical et qui ne peuvent pas utiliser les autres moyens de transport. De plus, ce service est accompli par des bénévoles disponibles pour vous accompagner directement à votre rendez-vous. Offert 365 jours par année, ce service s’adresse à deux types de clientèles : les 64 ans et moins bénéficiant de la Sécurité du revenu ainsi que les 65 ans et plus. À titre d’exemple, les coûts pour un aller-retour de Grande-Vallée à Gaspé sont de 21 $ pour les 64 ans et moins et de 43 $ pour les 65 ans et plus. Pour plus d’informations, contactez Gaétanne Normand au 418-393-2689.



Cuisine collective

L’automne est déjà à nos portes, ce qui signifie le retour des groupes de cuisine collective ! Toute personne résidant sur le territoire de l’Estran peut y participer. Si vous souhaitez vous inscrire ou si vous souhaitez avoir davantage d’information sur le fonctionnement de cette activité, veuillez communiquer avec madame Laurence Bernatchez, à compter du 3 septembre, au 418-393-2689.



Nouveau service de soutien aux proches aidants d’aînés

Depuis le 1er avril dernier, un nouveau service est offert par le Centre d’action bénévole, soit le programme SPHERE (Programme de Soutien Psychosocial Humanisé, d’Entraide et de répit de l’Estran). Ce dernier vise à offrir un service intégré de support aux proches aidants de notre communauté par le biais de trois volets d’activité : le support psychosocial, les services d’information ainsi que le répit. En ce qui concerne le support psychosocial, le but est d’offrir un soutien personnalisé aux proches aidants dans différents moments de leur parcours, et ce, peu importe la problématique qu’ils vivent, par le biais d’un contact humain empathique et respectueux. En ce qui a trait aux services d’information et de sensibilisation, ils visent à combler le manque d’outils dont disposent les proches aidants face aux comportements problématiques de la personne aidée. Dès lors, des thématiques telles que la gestion du stress, la prévention de l’épuisement, le deuil et les mesures d’aide financière seront abordées lors d’activités déjà offertes par le Centre ainsi que dans des rencontres spécifiques. Puis, le dernier volet de ce programme, soit l’activité de répit, permet aux proches aidants de bénéficier d’un moment de répit et de réduire leur épuisement sur une base mensuelle. Pour ce faire, une banque de 480 heures par année a été prévue et une contribution de 3 $ de l’heure sera demandée aux bénéficiaires. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Marcel Bélanger.

Le dépannage alimentaire, c’est quoi?

Depuis l’émergence du Réseau de distribution alimentaire de la Côte-de-Gaspé, le Centre d’action bénévole est en mesure d’offrir un service de dépannage alimentaire amélioré à la population du secteur l’Estran. Plus précisément, ce service vient en aide à une clientèle élargie qui comprend les travailleurs à faible revenu, les bénéficiaires de la Sécurité du revenu, les familles et les personnes âgées. À cet effet, une banque alimentaire qui se situe directement au Centre est mise à la disposition des bénéficiaires afin qu’ils aient accès à différents aliments, et ce, gratuitement.

Pour plus d’informations et pour savoir si vous êtes éligible, vous pouvez communiquer avec Laurence Bernatchez ou Louis-Jérôme Cloutier au 418-393-2689.



Rendez-vous vieillissement et santé

L’été tire déjà à sa fin, ce qui signifie le retour prochain de nos Rendez-vous vieillissement et santé! Voici donc les dates des Rendez-vous de 2019-2020 afin que vous puissiez les mettre à votre agenda :

Mercredi le 18 septembre 2019

Mercredi le 6 novembre 2019

Mercredi le 11 décembre 2019

Mercredi le 19 février 2020

Mercredi le 25 mars 2020

Tout comme l’an dernier, les Rendez-vous auront lieu à Grande-Vallée à la salle Clairence-Minville à compter de 11 h. Nous vous rappelons que le Centre d’action bénévole offre gratuitement le service de transport en collaboration avec le TACÎM pour tout le secteur de l’Estran. Inscrivez-vous dès maintenant et au plaisir de vous revoir le 18 septembre!