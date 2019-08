Programmation du 13 au 18 août du Théâtre de la Vielle Forge

Jusqu’au 1er septembre, le Théâtre de la Vieille Forge présente une cinquantaine de spectacles de chanson et musique, de théâtre, d’humour, de conte et de poésie. À l’affiche cette semaine :

Mardi 13 août à 20h

TIRE LE COYOTE + NICOLAS GÉMUS EN PREMIÈRE PARTIE

Chanson

Le temps de quelques concerts, Tire le coyote revient à l’essence même de la matière en présentant ses chansons en duo acoustique, accompagné par son fidèle complice Shampouing. Portés par la voix unique de Benoit Pinette et les guitares expertes de deux hommes, les textes d’une si belle humanité brilleront de toutes leurs splendeurs.

Toute jeune vingtaine et véritable talent brut de la chanson, Nicolas Gémus possède déjà l’étoffe des grands avec les très belles pièces qui se retrouveront sur son premier album. À découvrir, à suivre, à aimer

Mercredi 14 août à 20h

DAVID GOUDREAULT

Poésie

L’écrivain David Goudreault revient sur scène avec un tout nouveau spectacle solo alliant la poésie à l’humour. Ses monologues drôles et profonds sont entrecoupés de slams et de poèmes. Il pige dans son répertoire et ceux de Gérald Godin, Marie Uguay, Sol, Hélène Dorion et Zachary Richard, entre autres. Pour rire et réfléchir autour de la littérature. David Goudreault, poète de l’oralité et récipiendaire de quatre prix à la bourse RIDEAU 2018, est sans contredit un artiste à découvrir!

Jeudi 15 août à 20h

MARION COUSINEAU + ALCAZ

Chanson

« Moi qui n’ai pas d’ailes » est un spectacle sculpté dans les mots qui mélange chanson, poésie et spoken-word. Française d’origine et Québécoise d’adoption, Marion Cousineau a su puiser de ces deux terres d’élection, le meilleur de l’écriture et du savoir-faire de la chanson francophone pour façonner son « Geste de Dire ». Seule avec sa basse, elle apporte une touche musicale rare dans la chanson, pour ne pas dire inédite…

Au cours de sa prochaine visite éclair au Québec, le duo marseillais ALCAZ fera escale à Petite-Vallée! Sur scène, avec leurs deux voix, deux guitares, ils offrent leurs chansons entre rock et ballades, des mots et des musiques qui parlent d’ouverture, de liberté, des petits bonheurs de vivre ensemble.

Vendredi 16 août à 20h

SIMON GAUTHIER + LUCIE BISSON EN PREMIÈRE PARTIE

Théâtre / Conte

C’est par un concours de menteries (petite histoire pour divertir) que Lucie Bisson fait son entrée dans le milieu du conte au Québec. Elle racontes ses histoires à qui veut bien y prêter l’oreille. Elle puise aussi dans différents répertoires afin de faire vivre les histoires qui la touchent. Elle se réalise à travers ses «racontages» tantôt insolites, tantôt frôlant la vérité et n’oublie jamais que toute vérité n’est pas bonne à dire.

Des étincelles qui ont le pouvoir phénoménal de tout changer, ce récit de vie en est chargé. Simon Gauthier raconte avec toute la portée de sa chaleureuse sensibilité, sa rencontre avec un libre rêveur qui décida un jour d’incarner son propre rêve : être un chasse-misère. Les épreuves traversées sont sublimées par la beauté des rencontres humaines et par la foi en son idéal.

Samedi 17 août à 20h

CANTELEDAM (SUPPLÉMENTAIRE)

Chanson

« Canteledam » Cante pour chanter, ledam pour les 5 dames gaspésiennes derrière ce nouveau projet musical, mais aussi pour rappeler le Tamtidelam ou tamdilidam de notre folklore. Cet été, Danielle Vaillancourt, Jessie Dubé, Marie Pier Dufresne, Caroline Brousseau et Julie-Alice Ratté vous chanteront des airs marins. Elles ont fait la recherche en lien avec nos racines individuelles et collectives. Le résultat est étonnant. Elles ont hâte de présenter un répertoire qui nous rattache au fleuve qui nous berce depuis toujours.

Dimanche 18 août à 20h

AUTOUR DU MONDE

Soirée Autour De

Les soirées Autour de sont des spectacles thématiques invitant les spectateurs, villageois et visiteurs à se rassembler pour chanter, que ce soit de la salle ou sur scène! Pour la dernière soirée de la saison, on vous emmène Autour du Monde!

À PROPOS DU THÉÂTRE DE LA VIEILLE FORGE

La Théâtre de la Vieille Forge est une salle de spectacles et un café de bord de mer fondé en 1983. Né dans une ancienne boutique de forge sur la Longue Pointe de Petite-Vallée, l’établissement culturel est vite devenu un haut lieu de la chanson québécoise. Diffuseur pluridisciplinaire spécialisé en chanson, le Théâtre présente également en saison estivale des spectacles de musique, d’humour, de cirque et de danse. Il offre de surcroît une programmation destinée aux clientèles scolaires.

Il fait partie de la famille du Village en chanson de Petite-Vallée, à l’instar du Festival en chanson et du Camp chanson Québecor.

BILLETTERIE ET INFORMATIONS

www.theatredelavieilleforge. com / 418 393-2592



-30-