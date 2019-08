Programmation du 6 au 11 août du Théâtre de la Vielle Forge

Jusqu’au 1er septembre, le Théâtre de la Vieille Forge présente une cinquantaine de spectacles de chanson et musique, de théâtre, d’humour, de conte et de poésie. À l’affiche cette semaine : Mardi 6 août à 20h ANDRÉANNE A. MALETTE + GENEVIÈVE & ALAIN EN PREMIÈRE PARTIE Chanson Forte de ses récents succès à la radio, Andréanne A. Malette présente enfin son tout nouveau spectacle mettant en vedettes les pièces accrocheuses de son nouvel album éponyme. Connue pour sa fougue, ses textes vrais et son humour, la populaire auteure, compositrice et interprète vous convie à une soirée magique en sa compagnie. À ne pas manquer Geneviève & Alain, c’est un univers folk où l’on s’évade dans la complicité et l’émotion. Les deux auteurs-compositeurs-interprètes superposent en parfaite harmonie de couple, leurs voix réconfortantes sur le jeu de guitare d’Alain et le piano de Geneviève. Leur nouvel album, réalisé par Carl Bastien (Daniel Bélanger, Dumas) voit le jour au printemps 2019. Mercredi 7 août à 20h BOOGÁT Musique Boogát nous renvoie l’image d’un nouveau Québec, pluriel, riche, aux influences multiples. Vraiment, il se démarque dans le paysage musical par l’originalité de sa proposition en espagnol et en français avec un spectacle moderne qui déménage et fait danser tous les publics, peu importe l’âge, la nationalité et les origines culturelles Jeudi 8 août à 20h ALEX PERRON Humour ALEX, COACH DE VIE AMOUREUSE… LA CONFÉRENCE! Tu es célibataire depuis 1678? Toi aussi, tu veux connaître les effluves et les grandes vagues de l’amour? Tu en as assez d’être toujours la cinquième roue du carrosse dans ton groupe d’amis? Ton horloge biologique grince en svp? Tu as l’impression que Cupidon se sacre de toi? Je suis là pour toi ! Tu es important pour moi ! Alex, coach de vie amoureuse. Ma conférence va changer ta vie. Je vais t’outiller pour trouver TON âme sœur parmi toutes celles qui gambadent sur la rue et les réseaux sociaux. Il y aura ta vie amoureuse vide avant ma conférence et ta vie amoureuse comblée après ma conférence.



Vendredi 8 août à 20h 4 FEMMES SUR LES VERTS Théâtre Le lendemain des funérailles de Catherine, Margot, Thérèse et Corrine se retrouvent pour une ronde de golf en l’honneur de leur amie partie trop vite. Elles sont rejointes au club de golf par une autre femme, une amie de Catherine qu’elles n’ont jamais rencontrée. Au fil des dix-huit trous du parcours, on assiste à une belle rencontre remplie de confidences, de secrets et de rebondissements où les femmes discutent, entre autres, amour, sexe, enfants et autres sujets croustillants. Dimanche 11 août à 20h KAREN YOUNG ET MARIANNE TRUDEL Musique Deux artistes exceptionnelles et fort complices se réunissent pour ce concert inoubliable. Un piano, celui de Marianne Trudel, et une voix unique, celle de Karen Young. Un spectacle atmosphérique, intime et émouvant, à l’image des chansons de Joni Mitchell, revisitées de façon originale et extrêmement touchante. Frissons garantis. À PROPOS DU THÉÂTRE DE LA VIEILLE FORGE La Théâtre de la Vieille Forge est une salle de spectacles et un café de bord de mer fondé en 1983. Né dans une ancienne boutique de forge sur la Longue Pointe de Petite-Vallée, l’établissement culturel est vite devenu un haut lieu de la chanson québécoise. Diffuseur pluridisciplinaire spécialisé en chanson, le Théâtre présente également en saison estivale des spectacles de musique, d’humour, de cirque et de danse. Il offre de surcroît une programmation destinée aux clientèles scolaires. Il fait partie de la famille du Village en chanson de Petite-Vallée, à l’instar du Festival en chanson et du Camp chanson Québecor. BILLETTERIE ET INFORMATIONS

www.theatredelavieilleforge.com / 418 393-2592



