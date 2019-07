Un sentier ornithologique à Grande-Vallée

Une autre réunion du comité temporaire a eu lieu le 9 juillet 2019 visant à présenter les avancées du projet de développement d’un futur sentier ornithologique à Grande-Vallée.

Par cet article, nous espérons sensibiliser, informer et mobiliser les différents acteurs de la communauté de l’Estran.

Rappelons ici la mission première du Sentier ornithologique de Grande-Vallée qui est de créer un milieu où les amants de la nature trouveront un endroit de paix pour eux et une aire protégée pour la gent aviaire. Pour ce faire, une visite du sentier a eu lieu le 7 juin 2019 et plusieurs commentaires constructifs et positifs sont ressortis de cette randonnée. Ce magnifique sentier linéaire se faufile au milieu d’une zone favorable à une variété d’habitats. Nous avons pu observer plusieurs espèces d’oiseaux, d’arbres, d’arbustes, de fleurs et deux petites sources. Nous avons remarqué que le sentier était déjà aménagé et entretenu, hiver comme été, pour la randonnée pédestre et en raquette; il reste peu à faire pour mettre en œuvre le sentier ornithologique de Grande-Vallée.

Afin de répondre au premier objectif que nous nous sommes fixé soit de construire un sentier ornithologique équipé de nichoirs, de mangeoires pour les oiseaux et d’aires de repos pour les visiteurs qui utiliseront ce sentier pédestre, d’une longueur de cinq kilomètres, sur les terres publiques dans l’arrière-pays de Grande-Vallée. Il nous reste tout de même un minimum de travail à faire : l’installation de divers panneaux indicatifs, diverses réparations, l’installation de bancs de repos et le stationnement repensé.

L’expertise de monsieur Olivier Deruelle (club des ornithologues de la Gaspésie) nous est précieuse. Lors de sa visite du sentier, il nous a laissé ses commentaires et nous sommes heureux de le compter parmi nos experts. Il nous a signifié que le sentier était beau et attrayant, qu’il était bien aménagé et bien entretenu. Que c’était un atout majeur pour la municipalité de Grande-Vallée. Qu’il n’y avait que des réparations et interventions d’entretien mineures à y apporter. Il considère que la présence du lac de la Ferme est un attrait au départ. C’est tellement vrai, lorsqu’on arrive au lac de la Ferme cela nous inspire le calme et la sérénité. On a le goût de passer du temps à cet endroit pour y nager, y pêcher ou tout simplement y faire un pique-nique en famille, entre amis.

Plusieurs autres suggestions ont été émises et retenues. Nous sommes en train d’étudier tout cela et de voir ce qui peut être fait au plus tôt.

Je crois que la population et le tourisme sont intéressés par la randonnée dans nos sentiers en Gaspésie où l’air est pur et frais. Avec un bon chasse-moustiques…

Le comité pour la création d’un sentier ornithologique à Grande-Vallée est appuyé par le conseil municipal. C’est dans le discours du maire, de juin 2019, que les orientations budgétaires font état de sa collaboration pour ce sentier.

Nous remercions le journal Le Phare de nous permettre de continuer à diffuser les avancées du projet.