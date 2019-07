Gym Le Squall

Porte ouverte, le 1er août !

La Maison L’Essentielle et le Gym Le Squall vous invitent à une journée porte ouverte qui se tiendra le jeudi 1er août. Lors de cette occasion, nous serons ouvert de 7 h à 19 h.

Venez seul ou en groupe, tous ceux et celles de 14 ans et plus qui êtes intéressés par l’entraînement ! Un spécial sur les abonnements vous sera offert durant cette journée : pour un abonnement mensuel vous allez obtenir une semaine gratuite et pour un abonnement d’un trimestre vous aurez droit à 2 semaines gratuites.

Une démonstration du fonctionnement de tous les appareils cardiovasculaires et musculaires vous sera donnée au besoin.

Pour la section étirement… profitons de l’été ! Deux modules extérieurs, face au fleuve,

sont disponibles pour vous.

Profitez de cette occasion pour obtenir votre carte électronique qui vous donne accès au Gym Le Squall hors des heures d’ouverture de la Maison L’Essentielle.

Au plaisir de vous voir, on vous attend !

