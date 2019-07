Une vague de Country est en mouvement !



Nous sommes enfin arrivés à la livraison du Festival Country de Grande-Vallée.

Cette première Édition du Festival Country se veut une vague de rassemblement des habitants ainsi que des familles et des visiteurs.

Nous sommes prêts à vous accueillir.

Nous aurons un système pour les véhicules récréatifs (VR) sur place, de l’eau sera offerte par les pompiers le matin dans tous les sites de camping inscrits sur la liste du Festival Country.

Pour vous inscrire, n’oubliez pas de communiquer avec Nathalie au 450-230-7437.

Aussi, nous aurons des navettes (Transport Cathy Chicoine) qui circuleront tout au long de la fin de semaine dans le village de Grande-Vallée ainsi que sur la route de la rivière. Les navettes feront des arrêts à Petite-Vallée (stationnement de Télé-Sourire et 72 rue Principale);

à Cloridorme (stationnement de l’église et de l’école Notre-Dame). Il est à noter qu’elles vous reconduiront en fin de soirée.



Le concours Décore ta cour bat son plein !

Nous vous remercions de votre participation à ce concours. Les gagnants seront dévoilés dimanche après la messe country. Nous remercions également nos généreux partenaires.

Festival

Venez nous visiter en grand nombre. Nous avons des activités pour tous les âges sur le site du Festival Radio-Gaspésie et Desjardins.

Zone famille HG Division: animaux et jeux gonflables.

Zone véhicule récréatif Fox Marine Sport/ Réal Blouin: bateaux, moto-marine, roulottes ainsi qu’un VR marin au petit quai de Grande-Vallée.

Zone voitures antiques Municipalité de Grande -Vallée.

Zone camions lourds Excavation 3G, Machinerie lourdes de bois, Ent. Clairence Minville.

Zone kiosques, Clairence Minville

Scène Camping du soleil Couchant où se produiront chanteurs amateurs et professionnels.

Clinique de Maréchal ferrant.

Clinique Approche d’un cheval.

Cantines et divers kiosques alimentaires.

Il y en aura pour tous les goûts.

Le village est animé par une foule de silhouettes (BMR Rock Fournier et Fils) et nos véhicules du festival (Mauger Ford).

Au plaisir de vous rencontrer !

Bonne vague de Country

Bon Festival.