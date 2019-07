Centre d’action bénévole vous informe…

Retour sur l’Assemblée générale annuelle

Le 20 juin dernier a eu lieu l’Assemblée générale annuelle du Centre d’action bénévole. Au cours de celle-ci, le rapport d’activités ainsi que les états financiers pour l’année 2018-2019 ont été présentés. De plus, nous avons procédé à l’élection du nouveau conseil d’administration dont font partie :

Yvan Minville (Président)

Hélène De Celles (Vice-présidente)

Marie-France Fournier (Secrétaire)

Francine Béland (Administratrice)

Marie-Josée Bélanger (Administratrice)

Maryse Francoeur (Administratrice)

Noëlla Comeau (Administratrice)

Merci à tous ceux et celles qui étaient présents !

Le dépannage alimentaire, c’est quoi ?

Depuis l’émergence du Réseau de distribution alimentaire de la Côte-de-Gaspé, le Centre d’action bénévole est en mesure d’offrir un service de dépannage alimentaire amélioré à la population du secteur l’Estran. Plus précisément, ce service vient en aide à une clientèle élargie qui comprend les travailleurs à faible revenu, les bénéficiaires de la Sécurité du revenu, les familles et les personnes âgées. À cet effet, une banque alimentaire qui se situe directement au Centre est mise à la disposition des bénéficiaires afin qu’ils aient accès à différents aliments, et ce, gratuitement. Pour plus d’informations et pour savoir si vous êtes éligible, vous pouvez communiquer avec Laurence Bernatchez ou Louis-Jérôme Cloutier.

Nouveau service de soutien aux proches aidants d’aînés

Depuis le 1er avril dernier, un nouveau service est offert par le Centre d’action bénévole, soit le programme SPHERE (Soutien Psychosocial Humanisé, d’Entraide et de répit de l’Estran). Ce dernier vise à offrir un service intégré de support aux proches aidants de notre communauté par le biais de trois volets d’activité : le support psychosocial, les services d’information ainsi que le répit. En ce qui concerne le support psychosocial, le but est d’offrir un soutien personnalisé aux proches aidants dans différents moments de leur parcours, et ce, peu importe la problématique qu’ils vivent, par le biais d’un contact humain empathique et respectueux. En ce qui a trait aux services d’information et de sensibilisation, ils visent à combler le manque d’outils dont disposent les proches aidants face aux comportements problématiques de la personne aidée. Dès lors, des thématiques telles que la gestion du stress, la prévention de l’épuisement, le deuil et les mesures d’aide financière seront abordées lors d’activités déjà offertes par le Centre ainsi que dans des rencontres spécifiques. Puis, le dernier volet de ce programme, soit l’activité de répit, permet aux proches aidants de bénéficier d’un moment de répit et de réduire leur épuisement sur une base mensuelle. Pour ce faire, une banque de 480 heures par année a été prévue et une contribution de 3 $ de l’heure sera demandée aux bénéficiaires. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Marcel Bélanger au 418-393-2689.