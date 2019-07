Bénévole recherché

Accompagnement-transport médical



Description : Conduire et accompagner des personnes âgées et autres bénéficiaires du service lors de rendez-vous médicaux. Aider les bénéficiaires, au besoin, dans leur déplacement. Offrir une présence chaleureuse et sécurisante.

Selon sa disponibilité, ses préférences et l’achalandage de l’organisme, le bénévole peut être appelé à accompagner des personnes d’une à plusieurs fois par mois jusqu’à Gaspé, Chandler, Rimouski ou même parfois Québec.

Aptitude : Honnêteté, patience, courtoisie, empathie et être en mesure de faire preuve de discrétion et de respecter la confidentialité.

Exigences: Permis de conduire valide, absence d’antécédents judiciaires et accès à un véhicule sécuritaire.

Secteur: Nous recherchons des bénévoles dans chacune des quatre municipalités de l’Estran (Madeleine, Grande-Vallée, Petite-Vallée et Cloridorme).

Les frais de kilométrage (0,43$/km à compter du 1er septembre 2019) et le coût des repas sont remboursés selon la politique de l’organisme.

Si cette implication vous intéresse ou si vous désirez avoir davantage d’information, contactez Louis-Jérôme Cloutier, directeur général, au Centre d’action bénévole au 418 393-2689.