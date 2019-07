L’Association des personnes handicapées du secteur Estran

Un bel outil de promotion grâce à l’Office des personnes handicapées du Québec

C’est avec un immense plaisir que nous avons reçu une réponse positive de l’Office des personnes handicapées du Québec suite au dépôt de notre projet visant à faire la promotion de notre organisme : une subvention de 3 782 $ nous est accordée pour la réalisation d’un vidéoclip promotionnel. Basé sur la chanson « HARMONIE » et axé sur la participation de tous les membres de l’organisme, des familles et amis, le vidéo-clip nous permettra de vivre de nouvelles expériences, de faire valoir nos habiletés et compétences et de s’amuser tout en sensibilisant la population à notre présence dans le milieu. Nos partenaires locaux dans cette aventure sont Télé-Sourire pour la captation des images, le montage et l’impression des DVD, Manuel Brault et Jean-Maurice Lebreux pour l’enregistrement en studio et la musique, et le transport TACIM pour tous les déplacements sécuritaires. Cette belle aventure se déroulera majoritairement en juillet et août, et le résultat final sera disponible en septembre prochain. C’est à suivre…

Rassemblement sportif régional

Quelle belle journée nous avons vécue le 26 juin dernier alors que nos 3 équipes de Boccia ADPH et CR (9 participants) se sont retrouvées au Rassemblement sportif régional qui se tenait, cette année, à Ste-Anne-des-Monts ! Plus de 140 participants et accompagnateurs ont été reçus à l’école Gabriel-Le Courtois pour participer aux compétitions annuelles de Boccia et de pétanque-atout organisées par l’unité régionale loisir et sport (URLS) et l’association La Croisée. L’horaire de la journée prévoyait un temps d’arrêt pendant lequel nous étions invités à essayer un nouveau jeu, le curling intérieur sur tapis, une expérience que nous avons tous vraiment beaucoup aimée !

Bravo à l’équipe accompagnée par Nathalie Harvey qui s’est classée en quatrième position au Boccia et bravo à toutes et tous pour votre participation! Vos sourires, votre bonne humeur et votre solidarité sont exemplaires : continuez à participer et à vous amuser… et à faire des milliers de blagues très drôles qui nous permettent de décompresser pendant le voyage de retour.

Emploi Été Canada

Nous avons également reçu une réponse positive d’Emploi Été Canada pour l’embauche d’un(e) étudiant(e) sur une période de 8 semaines. C’est avec plaisir que nous accueillons Sandrine Coulombe qui passera, nous en sommes certains, un super été avec nous ! Bienvenue Sandrine !



Tournée promotionnelle de la Carte Accompagnement Loisir / CAL

Vendredi, 5 juillet, l’ADPH Estran avait le plaisir d’accueillir madame Luce Thériault de l’URLS GIM et monsieur Patrick Beckrich d’Accès-Cycle. C’est à vélo qu’ils ont réalisé le tour de la Gaspésie pour nous présenter la CAL qui remplace, dès maintenant, la vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL).

La Carte accompagnement loisir (CAL) accorde la gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une personne handicapée auprès des organisations de loisir, de culture et de tourisme qui se sont inscrits comme partenaires adhérant à ce programme. Certains critères d’obtention ont été modifiés rendant la CAL accessible à une plus large clientèle. Cependant, certaines conditions s’appliquent toujours.

Un dépliant informatif est disponible à nos bureaux. Vous pouvez également retrouver toute l’information sur les sites de l’association québécoise du loisir pour personnes handicapées (AQLPH) ou de l’URLS GIM et vous inscrire au www.carteloisir.ca. Si vous possédez déjà votre VATL, vous devez la conserver jusqu’à l’obtention de votre CAL.

Un grand merci aux 14 représentants présents, municipalités, organismes et personnes intéressés par le sujet, qui ont pris quelques minutes de leur précieux temps pour venir rencontrer Luce et Patrick. Un merci particulier à madame Constance Imbeault, présidente de l’URLS, pour sa présence malgré un horaire chargé.

Et un immense merci à l’URLS GIM grâce à qui, en juillet, nous participerons à une sortie en « Voile adaptée » à Gaspé, réaliserons une sortie à Ste-Anne pour une visite à Exploramer et un divertissement aux quilles, et participerons au rassemblement régional en loisir en septembre prochain à Murdochville !