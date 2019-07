Stop vandalisme

Tu as de 12 à 17 ans et tu es soupçonné d’avoir commis une infraction criminelle. Tu t’es fait prendre par la police. On t’a dit que tu serais contacté pour la suite des choses. Lis cet article. Tu y apprendras quels sont tes droits et comment ils seront respectés au cours des étapes à venir. Tes droits face à la police lorsqu’ils t’ont intercepté, les policiers ont dû t’informer de tes droits…