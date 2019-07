Bilan du 37e festival en chanson de Petite-Vallée

Petite-Vallée, le 7 juillet 2019 – Les derniers accords viennent à peine de se faire entendre que nous pouvons tirer un bilan positif de la 37e édition du Festival en chanson de Petite-Vallée. Les amoureux de la musique ont été au rendez-vous ; au total, ce sont plus de 15 000 visiteurs provenant des quatre coins du Québec et plus loin encore qui ont sillonné les routes de la Gaspésie afin de venir applaudir la cinquantaine d’artistes et de groupes à l’affiche. Année de tous les records pour l’événement, qui en plus d’avoir accueilli un nombre jamais inégalé de festivaliers, a vu 6 de ses spectacles faire salle comble et ses revenus de billetterie augmenter de 38% par rapport à la dernière édition.



« Le Festival en chanson, c’est une histoire de famille, c’est des rencontres, c’est des découvertes. C’est un amour de la Gaspésie, de la musique d’ici. C’est toujours réconfortant de voir grandir le Festival créé par notre communauté il y a 37 ans. Les dernières années n’ont pas été les plus faciles mais grâce à la mobilisation extraordinaire des festivaliers, de nos 200 bénévoles et de nos quelque 100 employés, nous naviguons à travers cette période transitoire plus aisément et nous nous rapprochons tranquillement de la reconstruction de notre quartier général, le Théâtre de la Vieille Forge, prévue pour 2021. » – Alan Côté, directeur général et artistique

ACCOMPAGNER LA RELÈVE MUSICALE

Encore cette année, le programme « Destination Chanson Fleuve » présenté par La Fabrique culturelle a permis à mettre en lumière une sélection d’auteurs-compositeurs- interprètes émergents. Cette relève musicale forte est composée des chansonneurs Alex Météore, Antoine Aspirine, Alice Animal, Ariane Roy, Marcel Coppée, Tom Chicoine, Mélodie Spear et Simon Kearney.

Des prix et bourses ont été distribués aux chansonneurs, comme autant d’encouragement à poursuivre leur chemin dans l’univers de la chanson :

Prix ROSEQ : Ariane Roy

Prix Belle et Bum Télé-Québec : Mélodie Spear

Prix de la Tournée Découverte : Tom Chicoine

Prix Train-Théâtre / Aah! Les Déferlantes de Portes-lès-Valence : Étienne Coppée

Prix du Vieux Bureau de poste de Lévis : Antoine Aspirine

Prix SACEF / Week-end de la chanson Québecor : Antoine Aspirine

Prix de la relève Maison Félix-Leclerc : Tom Chicoine

Prix pistage radio Nat Corbeil : Mélodie Spear

Prix Ville Notre-Dame-des-Prairies : Alex Météore

Prix Guitare Boucher : Alice Animal

Prix du public Hydro-Québec : Étienne Coppée

Prix Chanson canon Sirius XM : Mélodie Spear pour « Rester jeune »

Prix Audace Desjardins : Alex Météore

Prix Pauline-Julien du CALQ pour la prise de parole et l’engagement : Ariane Roy

Prix UDA pour le charisme et la présence sur scène : Simon Kearney

Prix Québecor pour l’utilisation de la langue française : Étienne Coppée

Prix Enregistrement studio Sirius XM : Mélodie Spear

À PROPOS DU FESTIVAL EN CHANSON

À Petite-Vallée, on s’affaire à donner de l’amour à la chanson, à ses créateurs et à tous ceux et celles qui en sont passionnés. Sur le bord de la mer, à 838 kilomètres de la grand’ville, des gaspésiens au grand cœur s’affairent depuis 37 ans à donner à la chanson un lieu où prendre vie, où changer des vies. Parce que c’est là que réside la mission des artisans du Festival en chanson ; on croit sincèrement qu’il est possible de changer le destin des gens par le biais des arts de la scène, par la poésie des mots et de la musique, en créant autour de nous une grande famille composée des milliers de personnes qui s’amènent chaque année vivre ici des moments artistiques foncièrement humains, sur une petite pointe de roc qui s’avance dans le St-Laurent.

