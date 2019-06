Parcours de formation à la vie chrétienne 2019-2021

NOTRE-DAME DE LA MER ET DES MONTAGNES: La Martre; Marsoui; Rivière-à-Claude;

Mont-Saint-Pierre; Mont-Louis; Gros-Morne; Madeleine; Murdochville; Grande-Vallée; Cloridorme

Le but de la catéchèse est de permettre à quelqu’un d’être non seulement en contact mais en communion, en intimité, avec Jésus-Christ. (Directoire général de la catéchèse, No 80)

Pour les jeunes qui ont terminé le parcours « Laisse-moi te raconter » et qui ont été initiés à la pratique de l’Eucharistie.

Deux parcours sont offerts (sur 2 ans)

Le parcours « Au fil des saisons » complété par la préparation au sacrement de Confirmation avec Noël Denis Samson. Information et inscription : juin-15 août 2019

« Au fil des saisons » passe par les événements qui rythment notre vie et aide les enfants à se poser des questions sur le sens des événements et des expériences qu’ils vivent. Une place importante est laissée à des témoins de la foi d’hier et d’aujourd’hui qui suivent les traces de Jésus.

La démarche permet aux enfants de construire leur appartenance à la communauté chrétienne.

Un parcours inspiré de « Au rythme de la vie familiale, l’expérience chrétienne » intégrant la préparation au sacrement de Confirmation avec Jean Luc Gilbert. Une fois par mois le mardi de

18 h 30 à 20 h à la sacristie de l’église St-François-Xavier (Grande-Vallée). Information et inscription : (En tout temps en remplissant la fiche d’inscription disponible à l’église et au secrétariat) et rencontre mardi 27 août 2019 à 18 h 30 à la sacristie de l’église St-François-Xavier.

Exploration des rites (anniversaires, grandes fêtes…) des pratiques et des moments privilégiés vécus en famille avec un regard chrétien : Que dit la Parole de Dieu sur le sujet ? Comment l’éclaire-t-elle ? Comment s’actualise-t-elle dans les familles ? Quel est le sens chrétien de l’événement ? Des activités et des projets à réaliser en équipe, en communauté et en famille ; des prières, des poèmes, des chants…

La formation à la vie chrétienne explore les quatre dimensions suivantes :

-La croissance de la foi : Recevoir des enseignements pour développer mes connaissances de foi, comprendre l’héritage chrétien et approfondir ma relation avec Jésus Christ par la découverte de la Bible et l’écoute de la Parole de Dieu.

-Prière et célébration : Célébrer se réalise à travers la prière seule ou en groupe. La pratique de la prière approfondit ma relation à Dieu. C’est mon rendez-vous avec Lui. La rencontre en groupe de catéchèse, la célébration de la messe et des sacrements en lien avec la communauté chrétienne sont des moments privilégiés pour célébrer sa foi avec d’autres chrétiens.

-La fraternité : Être chrétien(ne), ça ne se vit pas seul(e). Cela engage ma capacité d’être attentif aux autres, à leurs joies, à leurs peines, à leurs talents. C’est aussi développer des attitudes d’écoute, d’accueil, de respect, de tolérance et de coopération. C’est apprendre à agir à la manière de Jésus dans la vie de tous les jours.

-La transformation du monde, l’engagement social et communautaire : Favoriser l’implication pour rendre le monde meilleur. Cet engagement se traduit par ma participation dans des activités de partage ou en lien avec des organismes de charité, à des projets et à des groupes de solidarité. Je réponds aux appels de Dieu en agissant pour l’amour, la justice et la paix. Je travaille ainsi à construire le Royaume de Dieu.

Le jeune part à la découverte des récits de la Bible ; des témoins de la foi ; des rituels et symboles de la liturgie chrétienne ; de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit ; de l’Église.

On peut communiquer pendant les heures de bureau : lundi et jeudi 18 h 30 à 21 h

fabriquegv@globetrotter.net (secretariat)

Jean Luc Gilbert

5, Rue St-François-Xavier. Grande-Vallée

jeanlucgilbert12318@gmail.com

Tél. : 418 393-2941 (Grande-Vallée)

418 797-2663 (Mont-Louis)

Noël Denis Samson

41, A Rue du Quai. Grande-Vallée

ndsam@globetrotter.net

Tél. : 418 393-2579