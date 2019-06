Le Cercle de Fermières vous informe

Le Congrès régional des CFQ s’est tenu à St-François d’Assise, dans la Matapédia, le 4 mai dernier. Sept membres du Cercle de Grande-Vallée étaient présentes. Nous avons participé au Concours d’artisanat textile 2018-2019 en présentant toutes les pièces demandées. Nous sommes fières d’arriver au 4e rang avec la note de 302. Félicitations et merci à celles qui ont confectionné ces magnifiques créations!

Notre AGA a eu lieu le 30 mai. Cette année, le groupe numéro 1 était en élection: la présidente, Marie-France Fournier, non rééligible, la conseillère 1, Raymonde Bernatchez ainsi que la trésorière Danielle Beaudoin. Ces deux dernières ont été réélues. Le nouveau CAL est formé de:

présidente: le poste est demeuré vacant

vice-présidente: Agathe Lemieux

conseillère 1 : Raymonde Betnatchez

conseillère 2 : Françoise Bond

secrétaire : Valérie Côté

trésorière : Danielle Beaudoin









Félicitations aux nouvelles élues et la meilleure des chances à tout le Conseil d’ Administration Local.

Nous avons terminé l’année Fermière en partageant un excellent repas au restaurant.

Les nouvelles cartes de membre sont disponibles auprès du CAL.

Nous souhaitons bonnes vacances, bon été et bons Festivals à tous les visiteurs et aux résidents du secteur l’ Estran.