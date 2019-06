Le Cercle de Fermières de Petite-Vallée vous informe

Notre année Fermière se termine bientôt et nous avons réalisé de belles choses encore cette année. Nous participons de nouveau au congrès régional avec de très belles pièces, dont «Le Jeté de l’amitié» que huit membres du Cercle ont confectionné grâce à la précieuse collaboration de ENERGEX (Cartier Énergie) et l’extraordinaire talent de notre formatrice madame Priscilla Côté.

Cette pièce et les autres dont une écharpe, un bas de Noël et un fouta, fabriqué par mesdames Marielle Minville, Lynne Lebreux et Priscilla Côté, ont été présentés au congrès de Saint-François

d’Assise les 3 et 4 mai.







Un bel été à toutes nos amies fermières ainsi qu’à vous cher(es) lecteurs(trices).