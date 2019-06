Activités à la Maison des Aînés

Mot de la nouvelle directrice Marie-Claude Minville

C’est avec une grande fierté que j’ai rejoint l’équipe de la Maison des Aînés le 6 mai dernier.

Après avoir enseigné pendant plus de 10 ans en santé, assistance et soins infirmiers, j’ai décidé de relever un nouveau défi. En effet, la direction de la Maison des Aînés me permet de mettre à profit mes compétences en matière d’assistance à la personne et je compte bien poursuivre cette belle mission que s’est donnée la Maison des Aînés depuis presque 20 ans.

Mes priorités en tant que directrice sont d’assurer un hébergement de qualité à nos aînés et leur offrir un milieu de vie agréable et sécuritaire.

Je continuerai cette mission avec la complicité des employés, des membres des familles, du Conseil d’administration et des partenaires de la communauté.

Finalement, je souhaite établir une relation de confiance avec tous les résidents afin de répondre à leurs besoins et ce, dans le respect des normes et procédures.

Pour terminer, je voudrais remercier le président du conseil d’administration, Nelson Fournier, pour la confiance qu’il m’accorde ainsi que Diane Bélanger et Sonia Minville qui m’ont transmis leurs connaissances et m’ont appuyée afin de faciliter mon intégration à la Maison des Aînés.

25 avril 2019 Le printemps est bientôt à nos portes …

La cabane à sucre : une tradition printanière qui se poursuit depuis quelques années à la Maison des Aînés !

Nous devons ce moment de réjouissance à monsieur Christian Minville, Chevalier de Colomb, qui année après année s’affaire à préparer à nos aînés de la résidence et de la communauté une agréable journée sucrée. Monsieur Minville, accompagné de monsieur Paul-Émile Pelletier et madame Marie-Berthe Bélanger annoncent aux convives que le temps est venu de saucer la palette et déguster les produits de l’érable. Un

véritable régal !

Cette journée est aussi dédiée aux anniversaires : nous soulignons les natifs du mois de mars, mesdames Solange Bonneau et Céline Simony et les natifs du mois d’avril, mesdames Fabiola Roy et Jeanne d’Arc Lebreux ainsi que monsieur Mathias Coulombe.

C’est au son de la musique de monsieur Éric Côté que cette journée s’est déroulée en dédiant des chansons bien spéciales à chacun de nos fêtés…

La Maison des Aînés remercie ces bénévoles qui donnent généreusement de leur temps !

La fête des mères

La Maison des Aînés a tenu à souligner la fête des mères le vendredi 10 mai en offrant un parchemin et une rose à nos mamans, grands-mamans et arrière-grands-mamans. Encore cette année, monsieur Jean-Pierre Béland, propriétaire du Marché Tradition a gentiment offert une rose à chaque maman. Ce geste de générosité a grandement été apprécié. Un grand Merci monsieur Béland !

La retraite…Mot de Diane Bélanger

La retraite est un moment pour s’ouvrir à une nouvelle vie en jetant avec fierté, un regard sur le travail accompli… Croyez-moi, des souvenirs se bousculent par milliers…

Depuis septembre 1992, mon implication à des postes de direction dans le monde du communautaire m’a permis de côtoyer des personnes extraordinaires. Nous sommes tous conscients que les organisations que nous dirigeons se métamorphosent et il faut user de stratégies pour le bien-être de tous.

Au fil des années, nous avons multiplié les rencontres avec nos partenaires sur diverses problématiques: l’équilibre budgétaire, le projet d’agrandissement, le recrutement d’une nouvelle direction, le développement d’outils et j’en passe. Bien des pas et des vagues parfois douces, parfois houleuses ont rempli mon quotidien, maintenant le temps est venu de tirer ma révérence.

Aux administrateurs qui m’ont accompagnée et conseillée, ensemble, nous avons développé des outils sur mesure pour les aînés de la communauté de l’Estran. Je suis fière de tout ce que nous avons construit ensemble. Merci sincèrement.

À tous nos employé(e)s qui accomplissent un travail remarquable, soyez

vrai(e)s, authentiques, solidaires et à l’écoute des personnes qui vous entourent. Merci sincèrement.

Aux résidents de la Maison des Ainés, aux aidants naturels, aux aînés de la communauté de l’Estran, merci du fond du cœur de m’avoir imprégnée d’expériences enrichissantes et diversifiées.

À la nouvelle directrice, madame Marie-Claude Minville qui a accepté de relever ce beau défi, toutes mes félicitations. Je suis persuadée que tu poursuivras cette aventure avec respect et humanisme.

Aux membres de ma famille, mon conjoint Guy et mes enfants qui m’ont soutenue tout au long de ce parcours professionnel, merci sincèrement.

Recevez l’expression de mes sentiments les meilleurs et mon dévouement à la cause des Ainés(es) de l’Estran.