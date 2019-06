Travail de milieu : Rôles et enjeux

Qu’est-ce qu’un travailleur de milieu, son rôle dans la communauté

Le travail de milieu chez nous c’est :

Une présence près des jeunes du secteur afin de les accompagner dans leurs différentes étapes de vie d’adolescent.

Entres autres, si

-Tu t’interroges sur une situation que tu vis qui te rend inconfortable et tu ne sais où te diriger pour avoir des informations ou de l’aide… le travailleur de milieu est là pour toi



-Tu vis une situation qui te fait souffrir un peu ou beaucoup et tu ne sais trop quelles décisions prendre pour te libérer de cet inconfort… le travailleur de milieu est là pour toi

-Tu subis de l’intimidation de la part d’une ou plusieurs personnes et tu souffres en silence… le travailleur de milieu est là pour toi

-Tu vis une déception amoureuse et tu as besoin d’en parler pour t’aider à passer au travers cette période… le travailleur de milieu est là pour toi

-Tu subis des abus de tout genre (physique, sexuel, psychologique) de la part d’un ami, d’un proche, d’une connaissance ou tout autre personne et que tu es troublé et ne sais quoi faire ou même quoi penser… le travailleur de milieu est là pour toi



Le travailleur de milieu est là pour accueillir, écouter, supporter et référer les jeunes de 12 à 17 ans. Il intervient de façon directe avec eux et les rejoint là où ils se rassemblent. Il crée des liens, échange avec eux afin de les aider, de les accompagner dans la résolution de leurs problèmes.

Ses valeurs forment le « CRÉÉD », Confiance, Respect, Écoute, Égalité et Disponibilité. Il est un intervenant qui a pour mandat d’aider, de quelconque façon, les jeunes du secteur.

Sa mission est simple, offrir des services aux jeunes en difficulté ou en questionnement selon leur besoin et leur problématique. Il effectue beaucoup de sensibilisation et de prévention auprès d’eux. Cela se fait par l’écoute, les discussions spontanées, différents ateliers, des kiosques, la remise d’informations, etc.

Sa priorité est de créer un lien de confiance avec les jeunes. Il doit être pour certains d’entre eux, une personne significative. Il faut souvent user de patience car la rencontre a lieu sur une base volontaire, mais comme il n’a aucune obligation envers eux, les discussions sont souvent beaucoup plus vraies et plus détendues.

Sa présence est constante, dans le sens de la régularité des lieux fréquentés. Son horaire est variable, il s’adapte à la réalité du milieu et à la demande des jeunes. Il assurera une présence lors de certaines activités/festivités afin d’assurer une plus grande présence, sécurité pour les jeunes confrontés aux différentes influences ou situations qui pourraient les mettre en danger. Fais divers récent : « Dernièrement au Saguenay lors d’un avant bal de finissants Sec. 5, 2 adolescents se sont retrouvés sévèrement intoxiqués par l’alcool et c’est grâce à la présence d’un travailleur de milieu qu’ils ont pu échapper à de plus graves problèmes qui auraient pu leur coûter la vie. Le travailleur de milieu sur place constatant la problématique a pu prévenir les secours rapidement afin de leur venir en aide. »

Bref, le travailleur de milieu en plus d’être une présence responsable, il est un confident, un conseiller, et aussi afin de bien supporter les jeunes, une personne pivot entre le jeune et les ressources disponibles dans le secteur.

Le travailleur de milieu est … un accompagnateur, un appui dans la vie d’un adolescent

Un plus pour nos communautés, pour nos jeunes, pour leur avenir.