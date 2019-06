ORDRE DU MÉRITE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS 21 PERSONNES HONORÉES POUR LEUR ENGAGEMENT EXCEPTIONNEL!

Hier, à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée, avait lieu la 12e édition de l’Ordre du mérite de la Commission scolaire des Chic-Chocs. Rappelons que l’Ordre du mérite vise à honorer une personne ou un groupe de personnes s’étant démarqué de façon exceptionnelle, dans les deux dernières années, par une réalisation, une production, un événement, une performance ou une implication spéciale au sein de la commission scolaire. Ainsi, 21 personnes remarquables et très impliquées dans leur milieu ont été honorées dans les catégories Élève, Personnel scolaire, Élu scolaire et Bénévole. D’ailleurs, fait exceptionnel à souligner cette année, des candidatures sont arrivées ex æquo dans les catégories Personnel scolaire et Bénévole.

Catégorie Élève Récipiendaire : Édouard Phaneuf-Lord, élève de 2e secondaire à l’école C.-E.-Pouliot Projet : Réalisez, si simple sauver une vie!

Dans les deux dernières années, Édouard a offert des cours de réanimation cardiaque à plusieurs élèves de niveau primaire et secondaire. Pour la partie théorique de ses ateliers, il présente un diaporama et des vidéos. Ensuite, afin de rendre l’apprentissage plus concret, les participants sont invités à s’exercer sur des mannequins de simulation et des défibrillateurs de pratique. Édouard a acquis 100 heures de formation en réanimation et en premiers soins pour mener à bien son projet. Près de 300 élèves ont participé à sa formation jusqu’à maintenant. En plus de contribuer à sauver des vies, Édouard est un bel exemple de réussite, de motivation et de persévérance.

Catégorie Personnel scolaire Récipiendaires : Margot Bérubé, Carol Bouffard, Andréa Deroy et Steven Richard Projet : Olympiades de la formation professionnelle du Centre de formation de La Haute-Gaspésie

Depuis maintenant deux ans, les élèves du 2e cycle du secondaire de La Haute-Gaspésie sont invités à participer à des Olympiades de la formation professionnelle. L’objectif de cet événement, qui réunit plus de 200 jeunes, est de leur faire découvrir les différents programmes de formation professionnelle offerts par la Commission scolaire sous une forme ludique et participative. En équipe, les élèves doivent relever différents défis dans une atmosphère de saine compétition. L’organisation de cette activité demande un travail colossal, en plus de mobiliser de nombreux acteurs. Bravo pour ce projet qui permet aux élèves du secteur des jeunes d’expérimenter et à ceux des adultes de transmettre les connaissances acquises dans le cadre de leur formation professionnelle.

Récipiendaires : Craig Adams, Guy Fortin et Mario Fortin Projet : Conception de bande de hockey du Centre de formation de La Côte-de-Gaspé

La bande amovible étant devenue obligatoire au Québec pour les pratiques en espace restreint des hockeyeurs des catégories pré-novice et novice, Guy Fortin a proposé ce projet afin de répondre à un besoin réel du milieu. Ainsi, sous la supervision des enseignants Craig Adams et Mario Fortin, les élèves au programme Soudage-montage ont participé à la conception et à la fabrication de bande de hockey. Ainsi, ils ont pu mettre à profit leurs compétences nouvellement acquises et travailler avec différents matériaux. Voilà un bel exemple de projet centre-communauté, qui en plus de permettre aux élèves de participer à un projet concret lié à leur programme de formation, permet au centre de rayonner. Catégorie Élu scolaire Récipiendaire : Isabelle Richard Membre du conseil d’établissement des écoles du P’tit-Bonheur et Esdras-Minville

En 2008, Isabelle Richard fait son entrée au conseil d’établissement des écoles du P’tit-Bonheur et Esdras Minville. Quatre ans plus tard, elle en assume la présidence, et encore aujourd’hui. Depuis, elle est impliquée à différents niveaux dans la sphère politique de la Commission scolaire à titre, par exemple, de commissaire-parent et de présidente du comité de parents. Madame Richard est très engagée pour la cause de l’éducation, travaille tous ses dossiers avec rigueur et donne de son temps sans compter. Son engagement est admirable et mérite d’être reconnu.

Catégorie Bénévole Récipiendaire : Stéphane Lemieux

Stéphane Lemieux est un homme qui s’implique activement dans sa communauté et au sein de l’école de l’Escabelle. Il contribue à rendre le milieu vivant en incitant les jeunes à bouger. D’ailleurs, depuis deux ans, il participe à l’organisation d’un triathlon scolaire qui permet, entre autres, aux élèves des écoles de Cap-Chat de se dépasser. La 1re édition a connu un franc succès et a permis à l’école et à la municipalité de rayonner. Respect, esprit d’équipe, persévérance, estime de soi sont quelques-unes des valeurs véhiculées par monsieur Lemieux. On le remercie chaleureusement de contaminer nos élèves par la tenue d’activités positives.

Récipiendaires : Myriam Cimon, Jovette Gasse, François Houle, Danie Leclerc, Thérèse Pépin, Ginette Servant, Gisèle Servant, Lucie Servant, Nancy Servant, Anne Sohier et Marlène Sohier Projet : Clubs des petits déjeuners des écoles des Bois-et-Marées et Notre-Dame-des-Neiges

Les bénévoles de ces deux Clubs des petits déjeuners font un travail remarquable et offrent aux élèves le plus beau cadeau qui soit : le don de soi. Chaque matin, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante, elles accueillent les enfants avec le sourire. Elles ont à cœur de leur offrir des repas nutritifs afin qu’ils débutent la journée du bon pied. Par leurs gestes au quotidien, elles contribuent certainement à leur réussite. Dans une société de plus en plus individualiste, ces bénévoles sont la preuve que le partage et la générosité existent encore.

« Aux récipiendaires de l’Ordre du mérite, un grand merci pour votre engagement, car vous faites LA différence au sein de notre organisation. Aussi, un grand bravo pour votre mobilisation. Vous avez compris qu’ensemble, il est possible d’aller loin et de rejoindre directement les gens par des gestes concrets au quotidien. Vos actions engendrent réellement un impact positif dans votre milieu », souligne madame Deslilas Fournier, directrice générale de la Commission scolaire des Chic-Chocs. En plus de l’hommage qui leur a été rendu, les personnes honorées ont reçu chacun un certificat honorifique et une épinglette à l’effigie de l’Ordre du mérite. Une médaille officielle a également été remise pour chaque projet récompensé. Félicitations à tous les lauréats de cette 12e édition de l’Ordre du mérite.