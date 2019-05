LE FESTIVAL EN CHANSON LANCE LA SÉRIE BALADO « PETITE-VALLÉE, LE FESTIVAL QUI CHANGE LA VIE DES GENS »

Le Festival en chanson lance sa série de balados « Petite-Vallée, le Festival qui change la vie des gens ». Réalisé par Maïté Samuel-Leduc et produit par le Village en chanson, ce podcast se traduit par des rencontres avec des gens pour qui le Festival a changé leur vie.

Dans chacun des huit épisodes du balado, artistes, membres de l’équipe et festivaliers racontent, se confient et chantent autour de cet événement qui ravive chaque année le village gaspésien. Les festivaliers sont invités à écouter ces reportages pendant leur road trip vers la Gaspésie et à se laisser bercer par les listes d’écoute proposées après chacun des épisodes. La route vers Petite-Vallée n’aura jamais été aussi courte!

Le balado sera disponbile dès demain sur Spotify, Apple Podcast (bientôt disponible), Google Play, Youtube, Soundcloud, Facebook et La Fabrique culturelle.



LES ÉPISODES

Bande annonce

Écoutez la bande annonce sur Youtube

Épisode 1

Les passeurs

Diffusion le 8 mai



Louis-Jean Cormier et Marie-Pier Arthur sont les artistes passeurs du Festival en chanson. Confidences et anecdotes des deux artistes « d’la place».

Écoutez le premier épisode sur Youtube

Épisode 2

La petite école de la chanson

Diffusion le 15 mai



Près de 300 enfants de la Gaspésie et d’ailleurs chantent en chœur les airs des artistes passeurs Louis-Jean Cormier et Marie-Pier Arthur.

Épisode 3

Le grand manitou

Diffusion le 22 mai

Alan Côté est directeur et un des fondateurs du Festival en chanson. Avec son bras droit Marc-Antoine Dufresne, il mène la barque à bon port année après année. Petites histoires d’un grand homme et sa relève.

Épisode 4

Propulsés par Petite-Vallée

Diffusion le 29 mai

Émile Proulx-Cloutier et Philippe Brach ont tous deux foulé les planches du Festival en chanson comme chansonneur au début de leur carrière. Ils y reviennent avec l’envie, parfois, d’y rester.

Épisode 5

Les commères du village

​​​​​​​Diffusion le 5 juin

Depuis quelques années, une gang d’amis se rencontre au festival pour joindre l’équipe de bénévoles. Le festival est pour eux un espace de rencontres, mais aussi une source d’inspiration.

Épisode 6

Les chansonneurs

​​​​​​​Diffusion le 12 juin

Un tremplin vers l’ailleurs, une expérience, un moment sous les projecteurs, les chansonneurs profitent de chacune des minutes du Festival. Une incursion dans leur vie d’artiste.

Épisode 7

L’équipe

​​​​​​​Diffusion le 19 juin

Hélène, Jacques, Annie, faire partie de l’équipe du Festival, c’est être présent partout pour faire vivre des expériences exceptionnelles dans un événement sans prétention.

Épisode 8

Rencontres improbables

​​​​​​​Diffusion le 26 juin

Le Festival en chanson c’est aussi : faire une demande en mariage en direct, c’est chanter avec Martin Léon dans un studio mobile, accueillir des artistes dans sa shed… rencontres improbables.



CRÉDITS

À la captation sonore et au montage : Elsa Houde

Assistante à la réalisation : Marie-Ève Galaise

Mixage : Jacob Pomerleau du Mixbus Studio

Voix enregistrées au Studio Honguedo

Réalisation, entrevues et animation : Maïté Samuel-Leduc

Musique : le groupe Dans l’Shed et les artistes du Festival en chanson.

À PROPOS DU FESTIVAL EN CHANSON



​​​​​​​Le Festival en chanson de Petite-Vallée célèbre la chanson francophone à travers une programmation éclectique, reflet de la pluralité et de la richesse de la scène musicale québécoise. L’événement fait également une grande place à la relève en mettant de l’avant une sélection d’auteurs-compositeurs-interprètes émergents. Durant dix jours, c’est près de 20 000 festivaliers qui débarquent dans notre village de 140 habitants pour vivre des rencontres artistiques uniques.