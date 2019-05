La Fondation Santé Côte-de-Gaspé souhaite remercier Opération Enfant Soleil pour sa générosité envers le Centre Hospitalier de Gaspé

La Fondation Santé Côte-de-Gaspé souhaite remercier Opération Enfant Soleil pour son octroi de 17 000 $ versé à l’hôpital de Gaspé pour l’acquisition d’une civière de transport pour les nourrissons. Cet équipement permettra de transporter en toute sécurité les jeunes bébés nécessitant un transfert de l’hôpital de Gaspé vers les grands centres urbains, en ambulance et en avion-ambulance.

C’est avec grande reconnaissance que le président et la directrice de la Fondation Santé Côte-de-Gaspé ont reçu la nouvelle de cet octroi qui s’ajoute à la somme importante reçue au fils des ans. Depuis 1993, Opération Enfant Soleil a remis une somme de 349 208 $ à l’Hôpital de Gaspé. De plus, Dre Nathalie Guilbeault était présente pour expliquer l’importance de ce type d’équipement pour notre hôpital.

Quelques collaborateurs et partenaires de marque étaient aussi présents. Nommons entre autre les bénévoles du Club Richelieu de Gaspé qui collaborent à cette cause depuis plus de trente ans (ils ont à nouveau permis le transport des gens d’Opération Enfant Soleil sur le territoire de La Côte-de-Gaspé pour la présente tournée d’octrois). Soulignons aussi le précieux soutien d’entreprises et d’organismes du territoire de La Côte-de-Gaspé tels que La Clinique Opto-Réseau En Vue de Gaspé (pour la vente de billets du tirage de « La Maison Enfant Soleil, signée Bonneville 2019 ») ainsi que Telus