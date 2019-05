Vie municipale Grande-Vallée

Culture tourisme plus vivant que jamais

Dans le cadre de l’assemblée générale spéciale qui s’est tenue le 29 janvier 2019, un nouveau conseil d’administration a été élu et tous les postes ont été comblés, soit :

Allen Gleeton, président

Angèle Chicoine, vice-présidente

Annie Ayotte, secrétaire

Jean-Pierre Béland, administrateur

Martine Coupal, administratrice

Nina Métivier, administratrice

Ghislaine Bouthillette, représentante municipale

Nous profitons de l’occasion pour remercier mesdames Gisèle Melançon et Anne Patterson pour le travail qu’elles ont accompli au cours des dernières années.

En collaboration avec la municipalité qui prend en charge les rénovations et améliorations intérieures et extérieures du bâtiment et en s’inspirant du travail réalisé par madame Solanges R. Côté, les administrateurs ont élaboré un plan d’aménagement visant à actualiser les aires de services.

Ainsi, les visiteurs seront accueillis dans un hall d’entrée chaleureux, un grand comptoir avec vue sur le site des petits quais, l’accès internet, une aire de repos avec présentation télévisée d’endroits à visiter et d’événements historiques, un petit coin ravitaillement et un bloc sanitaire.

Le marché des artisans devient la Boutique du havre/artisans créateurs et sera établie dans la première salle du deuxième étage qui a été repeinte et dont le mobilier a été en partie rafraîchi et renouvelé.

La terrasse accessible par la Boutique du havre et de l’extérieur par la rue du Vieux pont sera meublée et invitante.

La deuxième salle sera occupée par le musée qui sera revampé et actualisé grâce aux judicieux conseils de monsieur Félix Fournier, historien.

L’agora sera modifiée par l’ajout d’un toit et de murs visant à protéger les artistes du vent et en leur permettant de se produire face au public, dos à la route 132.

Ces nouveaux aménagements ont été pensés avec un souci d’harmonisation, de professionnalisme et de chaleur.

Dès le 21 juin, vous pourrez venir visiter les lieux et encourager nos artisans. Nous espérons vous voir nombreux.