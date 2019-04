Le CISSS de la Gaspésie poursuit son offensive en recrutement!﻿

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie amorce la 2e phase de son offensive en matière de recrutement. Ce plan d’action stratégique ambitieux, visant à contrer la pénurie de main d’œuvre, ciblait d’abord la clientèle étudiante lors de la relâche scolaire. Cette fois, on s’adresse à toute la population de la Gaspésie : « on ouvre nos portes à tout le monde, notamment aux personnes retraitées qui ont le goût d’offrir du temps de travail et leur expérience. Nous avons des besoins dans une foule de domaines et parfois, les gens ne se doutent pas qu’ils pourraient faire carrière au CISSS de la Gaspésie », explique M. Michel Bond, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques.

Comme ce fût le cas au mois de mars dernier, Le CISSS de la Gaspésie récidive avec des journées d’information sur tout le territoire, afin de présenter les offres d’emplois disponibles. On profite de ces journées pour discuter avec les gens, connaître leurs intérêts et leurs disponibilités, en plus de leur faire part des besoins de l’organisation. On invite toutes les personnes à la recherche de nouveaux défis ou en réorientation de carrière : « nous comptons accorder une place importante à des travailleurs potentiels d’expérience, âgés de 50 ans et plus. On sait qu’il y a beaucoup de gens à la retraite qui optent pour un emploi à temps partiel et on les invite fortement à venir nous voir », déclare M. Bond. Les embauches en continue permettront de soutenir les équipes de travail régulières en place.

La population est donc invitée, ce mercredi 10 avril, entre 14 h et 19 h, aux endroits suivants :

Sainte-Anne-des-Monts – Auditorium de l’Hôpital;

Maria – Salle D-2412 de l’Hôpital;

Paspébiac – Salle Gaston Ernie du CLSC;

Gaspé – Salle 326 du Pavillon Cantin;

Chandler – Salle Clément-Michel du CLSC;

Ainsi que de 9 h 30 à 13 h 30, à Grande–Vallée – Salle de conférence (salle 227) du CLSC.

Plusieurs efforts et plusieurs pistes de solution sont envisagés afin de favoriser le recrutement. Soulignons le partenariat du CISSS de la Gaspésie avec la Stratégie Vivre en Gaspésie, les nombreuses visites dans les écoles et dans les cégeps, en plus des journées d’information. « Comme vous le savez, notre priorité constante est d’offrir des soins de qualité à la population, tout en favorisant le bien-être au travail de notre personnel. Je suis persuadée que tous nos efforts seront récompensés et j’ai déjà hâte de vous présenter les retombées positives de ce grand déploiement! » a ajouté la présidente directrice générale, Mme Chantal Duguay.